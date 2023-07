Xóchitl Gálvez pide respeto de AMLO hacia las mujeres

La senadora Xóchitl Gálvez, dijo aquí que el presidente Andrés Manuel López Obrador debe dejar de culpar al pasado por la inseguridad y otros problemas que hoy se viven en el país, y terminar la división y polarización del país por las posturas políticas.

En su búsqueda por convertirse en la coordinadora del Frente Amplio por México, la panista encabezó este jueves un encuentro con mujeres, estudiantes y empresarios, así como con simpatizantes, entre los que se pudo ver a funcionarios municipales, diputadas y diputados, varios industriales reconocidos y hasta al ex gobernador Horacio Sánchez Unzueta.

Ricardo Solache | El Sol de San Luis

Antes del primer encuentro con integrantes del Consejo Empresarial Potosino, ofreció una conferencia de prensa en la que pidió a López Obrador que la respete. “Decirle al Presidente que me respete, que entienda que habemos millones de mujeres que no soy solo yo y que han salido adelante con sus propios talento”, dijo.

“Hasta mi marido está espantado, (me dice) no te pelees con el Presidente”, dijo, y comentó que no tiene miedo. “Yo salgo de mi casa en bicicleta, no crean que es para las fotos, es mi medio de transporte común y corriente…”.

De las “corcholatas” del Presidente, se refirió a Claudia Sheinbaum. “Si me toca enfrentarme a otra mujer, estaría bien; fuimos jefas delegacionales al mismo tiempo, nos conocemos, nos respetamos, y no voy a hablar nunca mal de ella”.

Gálvez es la segunda aspirante que busca la candidatura por el Frente Amplio por México que es invitada por empresarios potosinos para exponer sus proyectos; hace unas semanas lo hizo Santiago Creel; cabe citar que a su arribo a la capital fue recibida por el alcalde Enrique Galindo Ceballos, quien la calificó como “un gran personaje”.

Aseguró que dejó de lado intereses personales y se alineó a los de los mexicanos, que desean mayor seguridad, en especial para las mujeres y un mejor servicios en hospitales y abasto de medicamentos y que en general esperan se solucionen todos los problemas que hoy se enfrentan.

En la conferencia, en la que compartió mesa con el presidente del Consejo Potosino Empresarial, Héctor D’argence Villegas y el dirigente de Potosinos con Valor, Alberto Narváez Arochi, recordó que es posible hacer campaña sin hacer gastos onerosos como los están haciendo las “corcholatas” oficiales. Dijo que ya cuenta con 80 mil personas que se han sumado y que sin pago colaborarán para recolectar firmas de respaldo a su aspiración para coordinar el Frente Por México.

Durante su participación en un encuentro con mujeres y jóvenes emprendedores para escuchar su trayectoria y el trabajo, la senadora comentó que San Luis Potosí es el primer estado que visita después del registro de su candidatura, y que son sus anfitriones, los que la invitaron, quienes pagaron su estancia.

Por la tarde, encabezó un encuentro con ciudadanos potosinos; su estancia se alargará hasta este viernes, día en el que también sostendrá reuniones con sectores a los que espera convencer de su proyecto político.

En el encuentro con ciudadanos, Gálvez habló de la crisis de salud que hoy se vive; sin embargo, pidió dar de alta a trabajadoras domésticas “aunque batallen para conseguir medicamentos”.

También entró en el tema ambiental, de la tala de árboles. “Hay muchos temas en los que tenemos coincidencia y podemos sumar”, dijo.

Dijo que muchas personas “estuvieron chingue y chingue” para que ella buscara ser candidata a la Presidencia de la República, cuando inicialmente tenía intenciones de aspirar al gobierno de la CDMX. Atribuyó su decisión final a López Obrador, como ya lo ha mencionado. “Me echó pleito y para pero antes estancias infantiles, el pleito soy buena…”, expresó.

Pidió escuchar a todos los aspirantes, a Santiago Creel, a Beatriz Paredes, a Enrique de la Madrid, aunque aseguró que ella va encima de las encuestas. “Estamos en una contienda franca y sincera de la que debemos salir unidos y muy participativos; escuchen sus propuestas pero no sean tan duros con los de casa…”, señaló.