[Video] Vecinos de Praderas del Real denuncian tala de árboles en Unidad Deportiva

Vecinos de la colonia Praderas del Real, denunciaron a El Sol de San Luis la deforestación y descuido de árboles ubicados en un terreno que será utilizado para construir una nueva Unidad Deportiva en avenida La Libertad.

Los residentes de las calles de San Blas, San Cristóbal, Santa Sofía, avenida de Los Valles y Misión del Real, señalaron que este proyecto de construcción llevaba ya meses en abandono, sin embargo los árboles ahí plantados tienen años formando parte del sitio, mismo que brindaban sombra al lugar.

Alejandra Ruiz | El Sol de San Luis

Un hecho que consideraron un ecocidio, pues al ser una zona con de pocas áreas verdes, el que hayan talado los árboles, para ellos significa un atropello a la naturaleza, pero sobre todo a su derecho de proteger los árboles situados en las zonas urbanas de la ciudad.

"Pues el fin de semana vimos que el Ayuntamiento Capitalino fue a plantar árboles a la Sierra de San Miguelito, y pues nos causó intriga porque por lo que sabemos está unidad deportiva es municipal, sino que nos corrijan, y pues ya están haciendo tala de los árboles , bueno ya quitaron unos otros ya están bien secos y queremos hacer la denuncia para que venga a visitar este lugar y vean cómo está el descuido en esta zona".

Un total de seis árboles han sido talados en esta unidad, muchos de ellos ya presentan un estado avanzado de sequía, ante el descuido de las autoridades que, según explican los vecinos, nunca han acudido a esta Unidad Deportiva.

"Nosotros no podemos regarlos porque esa cercado, pero ya están muy descuidados, ya no sabemos cuántas veces hemos hablado a la Dirección de Ecología y Gestión de Residuos y a la SEGAM, para saber a quien le toca hacerse responsable de esta situación", explicaron.

Por lo que hicieron un exhorto tanto a las autoridades municipales cómo estatales, para que vayan y acudan a este sitio, que presenta un grado de abandono notorio, pero sobre todo para salvaguardar los árboles que aún se encuentran plantados y de los que dicen, aún hay tiempo para su rescate.

"Si no los quieren aqui que la pongan en el camellón pero que no los talen no los dejen en descuido, ya muchos de ellos se están secando, es un descuido gravísimo, porque como ciudadanos también tenemos derecho al acceso de áreas verdes y en esta colonia no hay un solo espacio para disfrutar de la sombra de un buen árbol", apuntaron.