(Video) Despiden con gritos y reclamos a la diputada Gabriela Martínez Lárraga

En su último día como legisladora antes de iniciar su campaña como candidata a diputada federal por la coalición Fuerza y Corazón por México, la legisladora local Gabriela Martínez Lárraga recibió fuertes reclamos e insultos de activistas en el Congreso del Estado.

La comisión legislativa de Derechos Humanos que preside, recibió de la presidenta de la CEDH Giovanna Argüelles, el informe de actividades del último año de ejercicio; la defensora de derechos humanos también fue objeto de reclamos por su omisión en diversos casos.

Ricardo Solache / El Sol de San Luis

Las activistas, esperaron a la legisladora afuera del edificio legislativo para reclamarle su falta de atención y acción, ante los abusos de que han sido víctimas y su silencio por los actos de misoginia de su esposo José Luis Romero (a) El Tecmol, candidato del PAN a presidente municipal de Ciudad Valles.

Una vez que la diputada Gabriela Martínez recibió el informe de la CEDH, señaló sobre la manifestación en su contra que “solo escuché que me gritaron ¡Tecmola, Tecmola¡ y al final son agresiones hacia mi persona que he venido recibiendo durante toda mi gestión, porque evidentemente es una violencia de género que se ejerce”.

Ricardo Solache / El Sol de San Luis

“No están hablando de lo que yo he hecho como legisladora, sino que me están haciendo inclusive referencias que no van... están relacionadas hasta con mi esposo. Las mujeres debemos luchar por evitar la violencia y a veces entre mujeres somos más violentadoras, tristemente”.

Abundó que “todos entendemos que es una cuestión política, pero su derecho a manifestarse es genuino y es legítimo y siempre estaremos nosotros abiertos a la libre manifestación”.

Cuando salió del Congreso del Estado, siguieron los insultos en su contra y las manifestantes bloquearon unos momentos la calle de Vallejo para evitar que su camioneta avanzara. Finalmente se retiraron y la legisladora pudo trasladarse a la sesión ordinaria en el pleno de Jardín Hidalgo.