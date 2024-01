(Video) Bloquean la 57 para protestar 2 años sin agua potable

Habitantes de la colonia Jardines del Sur, bloquearon la carretera 57 de esta capital potosina debido a que llevan dos años sin agua y las pipas no llegan todos los días para suministrar el vital líquido.

Alrededor de unos 50 colonos se apostaron justo afuera del pozo de agua que se encuentra ubicado en la intersección de la lateral de la Carretera San Luis Potosí - Querétaro y la avenida Dalias, pero tras no encontrar solución con la autoridad decidieron bloquear la vialidad en la carretera 57 para exigir que el organismo intermunicipal del agua Interapas resolviera esta situación, y argumentaban que no pagarían más el recibo del agua porque no hay abasto.

Cansados de llamar por teléfono al Interapas, y que ninguna autoridad se hiciera presente, bloquearon la calle e impidieron el paso a los miles automovilista que circulan en esta vialidad que es comunicación con otros estados de la República Mexicana.

Los quejosos eran encabezados por Javier Olivares, quienes pegaron una cartulina en el enrejado del pozo y con micrófono en mano hacían evidente la problemática que han estado sufriendo desde hace un buen tiempo.

Entre las pancartas se leía "Galindo inauguras pozos de agua que nunca llega a nuestros hogares", "No simules ya basta", "Queremos agua de nuestros pozos y no mendigar por pipas", "Jardines del Sur. Queremos agua de nuestro pozo", "No es justo que lleguen recibos y no tengamos agua", "No mas recibos de aire, No mas pipas. No más miserias de agua", "Galindo ya deja de hacer negocio con las pipas".

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

Al lugar de los hechos se presentó un representante del Interapas para dialogar con ellos, y exigirles que dejaran la manifestación sin embargo al no llegar a un acuerdo hombres y mujeres decidieron trasladarse a bloquear el flujo vehicular de la lateral de la Carretera Federal 57.

Martha Laura Monjaras, una de las afectadas, señaló “estamos asistiendo porque tenemos ya cerca de dos años que no tenemos agua y nos están surtiendo por pipas, últimamente nos estaban surtiendo dos veces por semana, miércoles y viernes y ahora nada más nos surten los miércoles, las últimas dos semanas esta muy irregular el tema”

Para estas familias ha sido tremendo vivir de esa manera, porque tienen que estar esperando en sus casas, no salir a trabajar, pedir permiso para esperar la pipa. "No se me hace justo y los recibos están llegando puntuales y nosotros estamos pagando y eso no puede ser. Cuando llegamos a pagar pipa llegamos hasta pagar 300.00 pesos o 400.00 pesos por viaje.

Los manifestantes eran custodiados por elementos de la Guardia Municipal de San Luis Potosí. Frente a ellos, el personal del Interapas no pudo llegar a un acuerdo y por eso decidieron cerrar el tránsito en la vialidad más importante del estado.

Tras observar que no se quitarían de la zona el personal del organismo operador del agua volvieron a dialogar con los manifestantes que bloqueaban los carriles centrales, indicándoles que el día lunes 15 de enero se recibiría una comisión y se comprometieron a que en un mes tendrían agua en la red principal.

Finalmente llegó Guillermo Cortés Jauregui de la Unidad de Atención Social de Interapas quien hizo una minuta con los inconformes para que liberaran el flujo vehicular de los dos carriles centrales que mantenían bloqueados.