Vamos a gobernar la ciudad pensando en los que menos tienen: Enrique Galindo

"Vamos a gobernar la ciudad pensando en los que menos tienen. Conozco los problemas de las colonias, son los mismos en toda la ciudad y ya estamos cansados de ello", expresó el candidato a la presidencia municipal de la coalición Sí por San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos durante un recorrido por las colonias Real de Peñasco y Los Magueyes, en la zona norte de la ciudad.

Frente a los pobladores que se reunieron para escuchar el mensaje de campaña del candidato y manifestarle sus problemáticas más apremiantes, aseguró que buscará que no solo San Luis crezca, sino también su gente. “La obra más importante es ayudarles a salir de la pobreza”.

En su recorrido por Real de Peñasco, donde fue recibido por vecinos de la zona, así como por Mirna Huerta y Pablo Pérez; miembros del comité vecinal, constató que la avenida principal carece de pavimentación pese a ser el punto de conexión con Milpillas, las terceras, Lechuguillas y Bocas. Además de que los colonos se quejan del peligro que representa el canal de aguas negras a cielo abierto que ha provocado, en más de una ocasión, inundaciones y la consecuente pérdida de patrimonio.

Posteriormente se dirigió hacia Los Magueyes, donde lo esperaba un grupo de miembros de Antorcha Campesina acompañados de su dirigente en la capital, Celia Torres Valera; la dirigente del quinto distrito local, Pilar Cano González y el candidato a regidor suplente, Mauricio Herrera García, a quienes les reafirmó que su visión sobre el crecimiento de la ciudad estará enfocada en la periferia y sobre todo en la zona norte donde su gente ha sido históricamente olvidada.

Recordó que el arma más poderosa que tenemos es la credencial de elector, "cuídenla y afílenla para que el 6 de junio vayan a votar por los candidatos de la Coalición. Después de eso, vamos a volver para que entre todos hagamos un listado de necesidades y comencemos a trabajar juntos", finalizó.

Más tarde, en un encuentro con el gremio de taxistas de San Luis Potosí, que inició con un minuto de aplausos por los taxistas caídos, manifestó su anhelo de "que el taxismo suba de nivel, a la altura de las grandes ciudades". Les compartió su firme intención de que la capital de nuestro estado se convierta en una ciudad modelo, ajustada al siglo 21.

Recordando su incursión por el taxismo, que ya muchos de los presentes conocían, explicó porqué los gobiernos anteriores han mantenido al gremio al margen de sus proyectos de desarrollo: "ninguno de ellos ha manejado un taxi. Es más, creo que ninguno de ellos se ha subido a uno últimamente. Y menos a un camión". Usando una analogía del gremio, aseguró "yo vengo de ustedes. Una vez que gane, súbanse a la ola conmigo a gobernar bien".

No obstante, les solicitó correspondencia, "les pido que se conduzcan bien, cuidadosos, respetuosos. Que la gente diga que son los mejores, que hacen una buena chamba, que cobran lo justo. Si lo hacen, yo me comprometo a ponerme mi camisa de taxista otra vez". También les pidió trabajar sin divisionismos entre ellos "¿cuántas organizaciones de taxis hay en San Luis? Unión, es lo que San Luis necesita. Fijen objetivos comunes, por ejemplo: la dignificación del gremio, las prestaciones mínimas para los conductores, no importa cuántas organizaciones haya, lo importante es que se fijen objetivos comunes".

También les solicitó su apoyo para lograr el triunfo contundente en las urnas, el próximo 6 de junio. "Les pido que cada vez que suba un pasajero le hablen de mí. Platiquen con otros compañeros taxistas, dejemos la batalla del gremio y vamos a la batalla electoral que va a estar muy complicada".

Por su parte, los representantes del gremio: Porfirio Juárez Romo, Alma Ruth Posadas, Carmen Tello, José Hilario Mendoza y Miguel Ruiz Cadengo expresaron su apoyo al candidato de la Coalición PRI-PAN-PRD-PCP, pero también le expresaron sus problemas y propuestas. Le hablaron de manera franca y directa sobre la inseguridad que viven día a día, de su vulnerabilidad a los asaltos, robo de unidades, y hasta asesinato. También le manifestaron lo desprotegidas que se encuentran las viudas del taxismo, las mujeres taxistas y sus hijos.

Dentro de sus principales propuestas están la creación de un Consejo Municipal del Transporte, como existe en otros municipios, la participación del gremio en la mejora de vialidades y beneficios para viudas sin requisitos de antigüedad. Porfirio Juárez Romo dijo "estamos seguros de que lo ayudaremos a ser nuestro presidente municipal, hoy los potosinos exigimos más, y usted nos devuelve la confianza. Ya no hay tiempos fáciles en política, hay que salir a votar porque hay competencia".

A lo que Enrique Galindo respondió con su compromiso por la seguridad y protección de las mujeres, "déjenme ser el potosino que abandere el gremio. Los necesito para diagnosticar, ¿quién conoce la vía pública mejor que ustedes? ¿Quién me diría cuáles son las zonas más peligrosas?, dónde se andan portando peor, los necesito como aliados, no solo votando sino para gobernar", finalizó.