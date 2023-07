Vacaciones seguras en San Luis, SSPC supervisa lugares de esparcimiento

Con el fin de que la población visite con seguridad cuerpos de agua, albercas, balnearios y campamentos de verano, la Coordinación Estatal de Protección Civil ya supervisa estos lugares de esparcimiento a fin de verificar que cuenten con las medias de prevención necesarias, así como con personal capacitado y el equipo necesario para cualquier eventualidad que pudiera surgir.

Así lo comentó el titular de la dependencia Mauricio Ordaz Flores, “ya empezamos con las supervisiones, ya exhortamos a los alcaldes así como a los directores de Protección Civil de los diferentes municipios para que redoblen los esfuerzos y estén muy pendientes, las recomendaciones han sido muy básicas pero muy importantes, tienen que ser muy responsables y contar con una ambulancia, con paramédicos, etc”.

Agrego que ya se visitaron municipios de la Zona Media, y Altiplano, así como Ciudad Valles, con el fin de capacitar a los brigadistas responsables de la seguridad de los parajes turísticos y de vigilar los cuerpos de agua.

Los parajes de mayor afluencia de visitantes se prevé serán, Micos, la Media Luna, Tamasopo y alguna parte del Altiplano, pero también se supervisan los balnearios de Gogorrón en Villa de Reyes, y siete albercas publicas que hay en la zona metropolitana, “no permitiremos que exista un solo centro turístico que no cuente con salvavidas, con paramédicos y con su certificación y capacitación correspondientes”.

A los visitantes a sitios turísticos recomendó que no enciendan fogatas, y si lo hicieran se aseguren de apagar bien el fuego para evitar incendios, también hizo el llamado a no tirar colillas de cigarro, ni envases de vidrio, “será importante, no hacer un llenado en los sitios donde pueda haber saturación de personas”.