Urgen autoridades que sepan lenguas indígenas: diputada

La alta presencia de personas indígenas provenientes no solo de municipios potosinos sino de otras entidades del país, hace necesaria la presencia de autoridades que sepan traducir las diversas lenguas que utilizan, dijo la diputada Emma Idalia Saldaña Guerrero.

El reciente hecho de tránsito donde un niño indígena fue atropellado y no pudo recibir atención médica ni legal rápidamente debido a que no había traductores, puso en evidencia el grave problema que representa no tener autoridades capacitadas.

Señaló que recientemente en San Luis Potosí se lanzó una convocatoria para contratar agentes del Ministerio Público que hablaran diversas lenguas maternas, para las oficinas en todo el estado, lo que representaba un paso muy importante.

“Sin embargo, no supimos lo que pasó por lo que estamos en condiciones de preguntarle al Fiscal General del Estado sobre el tema, ya que es muy importante además de que la Comisión Estatal de Derechos Humanos debe intervenir”.

Señaló la legisladora Saldaña Guerrero que “viene mucha gente de los pueblos con alta población indígena pero no solamente de San Luis sino de otros estados, que se ocupan en la elaboración y venta de artesanías principalmente”.

“En el caso particular del niño que resultó herido por el atropellamiento y no se le atendió por falta de traductores, es una situación muy preocupante que se debe de investigar y hacer lo necesario para que no se vuelva a repetir”, puntualizó.