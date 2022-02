Urge que Gobierno Estatal intervenga en ordenamiento del comercio informal

Es urgente que el Gobierno Estatal y Municipal intervengan urgentemente en la ordenación del comercio informal que prolifera en el Centro Histórico de San Luis Potosí, pues se aproxima la temporada vacacional de Semana Santa y si no hay una regulación se verá afectado el turismo en la capital potosina.

Así lo manifestó Alejandrina Cedillo Campos, integrante del Consejo Consultivo del Centro Histórico, quien lamentó que lamento que cada día se ha ido extendiendo más el comercio informal en la vía pública, y se ha convertido en toda una “mafia” que se ha ido apoderando de todo el primer cuadro de la ciudad, y que, para variar no cuentan con las condiciones higiénicas y de seguridad para operar.

“Estamos muy presionados porque se viene la Semana Santa, tenemos turismo de muchos países y sobre todo local, entonces estamos con esa premura y esas personas informales son sínicas, aprovechan cualquier laguna para poder hacer de las suyas”, expresó.

Si bien, el tema del comercio informal es algo que le corresponde al Ayuntamiento Capitalino atender, no obstante, Alejandrina Cedillo apuntó que también piden la intervención del mandatario estatal, Ricardo Gallardo Cardona, pues afirmó que fue una promesa que hizo durante su campaña, de que no sólo se ordenaría el Centro Histórico, sino que ya no habría comercio informal, y a más de 100 días de gobierno no se han visto acciones concretas al respecto.

“Estamos ya teniendo pláticas con el director de la Unidad de Gestión del Centro Histórico y la directora de Comercio Municipal para llegar a una solución, reconocemos que desde el municipio están abiertos a dialogar y a trabajar en conjunto, pero sí hacemos un llamado al Gobernador del Estado a intervenir”, agregó.