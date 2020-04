Universitarios desconocen elección de rectoría, hoy se elige el cambio

Hoy cambiará la vida política de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), con el cambio de rector de la institución. Son cuatro, los aspirantes que abiertamente han externado su interés, aunque de este proceso la comunidad universitaria no sabe nada y pareciera no hay interés.

Miguel Aguilar Robledo, Alejandro Zermeño Guerra, Dolores Lastras Martínez, y Anuar Kasis Ariceaga, son los que buscan suceder al rector Manuel Fermín Villar Rubio.

Cabe desatacar que aunque son más de 32 mil, los estudiantes universitarios, no tienen la oportunidad de votar, ni mucho menos tomar parte de la decisión de elegir al nuevo jerarca de la vida de la máxima casa de estudios, algunos de ellos, hablaron para El Sol de San Luis y señalaron que quien resulte ganador tiene mucha tarea por realizar, como mejorar la seguridad en las escuelas, pedir más rondines, impedir el alza a los camiones urbanos y dar un alto al acoso sexual de los maestros.

Aunque no tienen preferencia por un género especifico, sobre sí es hombre o mujer, las universitarias encuestadas por esta redacción dijeron sentirse en la necesidad de ser gobernadas por una mujer ya que con ella pudieran ser escuchadas, en cambio los hombres dijeron estar de acuerdo con que se siga teniendo un hombre al frente de la máxima casa de estudios, siempre y cuando resuelva las áreas de oportunidad que hay en la institución.

La estudiante de la Maestría en Derechos Humanos, Mónica Hernández, considera que una mujer “nos podría apoyar, darnos voz y actuar, creo que por la lucha que hemos tenido las mujeres y el gestionar que se abran campos de mujeres, sería muy importante que se mencionaran nombres de mujeres para que participen en las decisiones de la universidad”.

Cristián Gregorio de la Facultad de Derecho, afirmó desconocer que para el mes de abril de este año cambiará la rectoría de la UASLP, sin embargo expuso que cualquier cambio que pudiera gestarse al interior de este órgano debe ser encaminado a mejorar las condiciones de la institución “la verdad no sé, no conozco de qué se tratan los rectores, me gustaría saber del tema, pero hace falta mucho en los campus, siempre se quejan del alumbrado de las calles, sí está un poco peligroso, creo que si debe haber un cambio para que algo cambie, lo que los alumnos demandan”.

Marco Antonio de segundo semestre, comenta que no observa problemas en la UASLP, y que la llegada de cualquier autoridad debe estar vigilada por las normatividades correspondientes para evitar algún tema político “en otros semestres hubo problemas, como estudiante veo que hay problemas con el trasporte y algo tiene que ver la universidad”.

Andre Iván Esquivel Sarabia apunta que ha tenido una buena experiencia y considera que ha habido una correcta administración “a mí me gustaría que vinieran aquí y se acercarán a nosotros, que se sienten a ver las necesidades de los estudiantes”.

“Se trata de igualdad más que nada, que haya un cambio de una mujer, debe ser significativo, lo vemos todo muy bien”, así se expresó Alejandra Sánchez.

Otra estudiante, Mariana Ponce, consideró que desde el sector femenino debe haber más coherencia porque nunca elijen a una mujer en un cargo importante y debería dársele “nosotras no ponemos a ninguna mujer en ningún cargo público, aunque sí andamos en las marchas”.