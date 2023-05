Universitarias toman la Facultad de Psicología

Presuntos casos de acoso sexual, baja calidad educativa, presiones de los maestros, inasistencias de los docentes, son algunos de los motivos que orillaron a estudiantes a tomar las instalaciones de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de San Luis, UASLP.

Son cinco los jóvenes que tomaron la decisión de manifestarse de esta manera, Abi Álvarez, Elena Gómez, Denisse Monreal, Valeria Reyes, y Yosif Godines, narraron su preocupación porque al regresar de la institución podrían hacerlo con muy bajo nivel educativo.

Manifestación de alumnas de la Fac. Psicología UASLP / Patricia Calvillo | El Sol de San Luis

Abi Álvarez destacó que su preocupación por los diversos casos de acoso sexual, incluso tienen identificados a dos profesores que constantemente tienen quejas por esta situación, aunque también hay compañeros alumnos que las hostigan.

"Es inaceptable que los maestros principalmente estén acosando a sus alumnas, venimos a que nos den clases, ellos vienen a trabajar, no vienen a acosar a sus alumnas, ni a verles las piernas ni hostigarlas, es acoso sexual e intimidación. Tenemos dos principales maestros pero por el momento vamos a mantener sus nombres anónimos".

Manifestación de alumnas de la Fac. Psicología UASLP / Patricia Calvillo | El Sol de San Luis

Elena Gómez una de las voceras de este movimiento refiere que tomaron la decisión de frenar actividades porque han visto que ha disminuido la calidad educativa que están recibiendo por parte de los docentes, hecho que ya han expuesto ante la Secretaría Académica, Defensoría de Derechos Universitarios, con la dirección de la institución y no le han resuelto nada.

"Nos orillaron a esto, lo que buscamos es que sancionen a los maestros, porque vienen y firman y no van a dar la clase. Son bastantes maestros, de diferentes grupos y semestres, vienen y se van".

Manifestación de alumnas de la Fac. Psicología UASLP / Patricia Calvillo | El Sol de San Luis

Valeria Reyes que es otra de las voceras de esta protesta, relató que para reponer las clases perdidas les están proponiendo tomar un curso extraordinario que va a costarles y al que no están dispuestas a pagar porque ellas acudieron a sus clases.

"Que se entienda que este problema ya tiene más de un año, el director no ha hecho nada. Hay un profesor en particular que nos está intimidando, siempre dice que es sindicalizado y que no se le puede hacer nada".

Tomaron el edificio de Psicología, incluso evacuaron a los jóvenes que ya estaban dentro de la institución cuando arribaron, y en las facultades de Ciencias Sociales y de la Información, tienen un control para que solo entren estudiantes y profesores.

Exigen que se presente el rector de la máxima casa de estudios Alejandro Javier Zermeño Guerra, y reportan que ninguna autoridad Universitaria se ha presentado para dialogar con ellas.