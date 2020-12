Uni de Matehuala y CEDH reconocen labor de Joel Ramírez

“Es un honor, recibir este reconocimiento que me otorgan por el apoyo que la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado presta en la formación de profesionales especialistas y maestros en Derechos Humanos, es un mérito de toda la comunidad educativa y a nombre de ellos, les agradezco”, así se expresó el Secretario de Educación, Joel Ramírez Díaz, al recibir este martes, por parte de la CEDH y la Universidad de Matehuala, un reconocimiento por el impulso a la promoción y formación de los Derechos Humanos.

Al hacer uso de la palabra, el Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Jorge Andrés López Espinoza, dijo que para la Comisión es algo relevante este reconocimiento que se hace hoy al Secretario de Educación, pues expresó que "estos esfuerzos no hubieran sido posibles, si no se hubiera tenido la voluntad política que en su caso la tuvo el Secretario de Educación quien compartió esta visión, el día de hoy me parece muy justo reconocerlo como titular de la Secretaría y todos su esfuerzos que ha realizado encabezando esta institución para hacer posible el contar con especialistas y maestros en Derechos Humanos”.

En su intervención el Rector de la Universidad de Matehuala, Alfonso Nava Díaz, reconoció la trayectoria del Secretario de Educación y el apoyo que ha brindado a la Universidad sobre todo en la apertura con una especialidad en Derechos Humanos; “reconocer a quien nos abrió la puerta como es la Comisión a la Universidad de Matehuala, con lo que hemos podido lograr aperturar esta especialidad y maestría”.

El titular de SEGE, además reconoció el trabajo de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y la Universidad de Matehuala por generar conciencia; por inculcar a los profesionistas una profunda convicción por el respeto; y, sobre todo, por no claudicar en la lucha de un mundo más igualitario. “Siento orgullo por formar parte de una comunidad educativa abierta al cambio, proactiva en la generación de conocimiento y apasionada en la defensa de una vida libre de violencia familiar y de género”.

