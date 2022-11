Trabajadores de MORENA no tienen derechos, están por "la causa": Rita Ozalia

La presidenta del partido MORENA en San Luis Potosí Rita Ozalia Rodríguez señaló que las denuncias laborales de ex trabajadores del partido son atendidas por el Comité Ejecutivo Nacional y sus órganos de finanzas y jurídicos, pero de antemano “no hay contratos, no hay derechos, no somos empresa, estamos aquí por apoyo a la causa”.

“Quienes trabajamos en el partido o trabajaron en él, no estamos por cargos sino por encargos y no tendríamos por qué estar denunciando o demandando, si estamos cooperando para un proyecto de Nación, no firmamos ni nada de eso para tener un derecho”, añadió la dirigente estatal del partido.

Dijo que “lo que hacemos es venir y prestar nuestros servicios, cooperar con la presencia y la participación al lugar donde fuimos invitados o nos sumamos por voluntad propia, pero no somos empresa, se les paga lo que se acuerda y no hay derechos, pero en todo caso, es el CEN el que atiende estos casos”.

Rita Ozalia Rodríguez añadió que en caso de que haya procesos de impugnación contra el Comité Estatal, también serán las autoridades las que definan, “pero eso no quiere decir que seamos ilegales, tenemos el registro legal ante el Instituto Nacional Electoral y quienes no estén de acuerdo, pueden manifestar lo que sea”.

¿Qué más ha pasado en San Luis Potosí? entérate aquí