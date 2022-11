Tensa negociación de aumento salarial a burócratas

La negociación del incremento salarial anual, sostenida con el sector de la burocracia, concluyó con un ajuste a la alza de 2.5 por ciento, aun así continuarán permanentemente las mesas de negociación.

Así lo informó el titular de la Secretaría General de Gobierno, José Guadalupe Torres Sánchez, quien aseguró que la administración estatal mantendrá una comunicación constante para atender los planteamientos que pudieran realizar las centrales sindicales.

El funcionario estatal destacó que, al haberse generado un acuerdo, se despresurizaron las negociaciones, cuya inconformidad había llegado a las manifestaciones y bloqueos de la vía pública, con la consecuente afectación a terceros.

Añadió que de igual manera, con los trabajadores del sistema educativo Colegio de Bachilleres, pese a que no está centralizado a la administración gubernamental, se alcanzó un acuerdo el jueves pasado, “de esa forma quedó conjurado que hubiese más suspensiones de actividades en los diferentes planteles de la entidad”.

El Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado, hasta hace poco se rehusaba ceder a la propuesta de un incremento del 2 por ciento directo al salario.

Por su parte, el titular de la Oficialía Mayor, Noé Lara Enríquez, advirtió que no es con manifestaciones, bloqueos de vialidades, o marchas que afectan a terceros, como se construye el diálogo y los acuerdos.

No es como antes, diferentes leyes -que regulan el gasto y su administración- son muy claras respecto a cuánto puede ser el porcentaje de incremento al salario y prestaciones de trabajo, “ante esto la burocracia mantiene una postura de rechazo, inconformidad y toma vialidades como forma de presión, así no es, no es la manera”.

Es con las condiciones que fija la Ley como debe darse el ajuste, reiteró, por más que cause molestia a los sindicatos, eso es lo que podemos ofrecer, no lo que no está en las arcas públicas.

Detalló que es en el paquete de estímulos y otros incentivos en los que se amplió el proceso de negociación y podría darse una revisión.

Finalmente, Lara Enríquez señaló que el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado es el que por Ley, como mayoritario, puede participar en el proceso de negociaciones, “y también el que ha hecho emplazamientos a marchas y bloqueos”.