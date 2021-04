Tendrá ciudad del maíz el hospital que se merece: OPG

César Octavio Pedroza Gaitán, candidato a gobernador del Estado por la Coalición “Sí por San Luis Potosí”, se comprometió en el municipio de Ciudad del Maíz a construir un hospital regional de especialidades médicas y con suficientes medicamentos, y resolver también el histórico problema de la falta de agua, a través de la perforación de pozos profundos.

El candidato del PAN, PRI, PRD y Conciencia Popular acudió a los mítines de las candidatas a presidentas municipales de ese municipio, Mireya Vancini de Acción Nacional y PRD; así como Karina Zúñiga, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), a quienes les aseguró que le duele la falta de atención médica que padecen las familias y la carencia de agua potable en muchas comunidades del municipio.

Karina Zúñiga, le pidió a él y a los candidatos a diputados locales y federales hacer un pacto público para equipar el hospital con el que cuentan y resolver el problema del agua, que aceptaron y que sellaron uniendo sus manos.

Pedroza Gaitán aseguró que en su sexenio Ciudad del Maíz se convertirá en un municipio bien atendido como se lo pidió la candidata Mireya Vancini, porque en San Luis es momento de acciones, no palabras.

Recordó que este fin de semana recorrió comunidades remotas de la Zona Huasteca a más de 42 grados centígrados y dijo que ante el panorama económico, de salud y seguridad que existe, algunas personas le han preguntado si no es momento de echarse para atrás, “claro que no, no me rajo, porque veo las necesidades de la gente. Vale la pena que las manos se te empiecen a agrietar, que los pies terminen cansados. Vale la pena el sacrificio, porque queremos dejar un mejor Estado”.