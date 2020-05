Sutsge supera las 36 toneladas de despensa donadas

El espíritu guerrero de los trabajadores del gobierno del estado es inagotable, ya que en esta ocasión no se está defendiendo el respeto a un derecho o a una prestación adquirida, sino que el objetivo del SUTSGE va más allá, se trata de una acción social y humanitaria que busca el bienestar no de sí mismos, sino de los más necesitados, aquellos que no tienen trabajo ya sea debido a la contingencia sanitaria por Covid-19 o por otros motivos.





Bernardina Lara Argüelles, Secretaria General expresó que de esta manera los sindicalizados del SUTSGE unidos por una causa en común y solo por ayudar, desde hace algunas semanas sostienen este movimiento contribuyendo con la donación de víveres, lo que refleja su solidaridad y generosidad con la población más vulnerable. Añadió que esta labor no se ha llevado a cabo únicamente por la base trabajadora ya que también se les han unido algunos funcionarios como un director de la Oficialía Mayor y una directora de una dependencia estatal.

Ha sido significativo el incremento de acopio de alimentos ya que se logró juntar en los últimos días 8 toneladas más de víveres, las que se agregan a las 28 toneladas con 750 kilos ya distribuidas, alcanzando con esto 36 toneladas y 750 kilos de ayuda hasta el día de hoy. De este modo se benefició a los habitantes de las colonias Huachichiles, Los Limones, Flores del Saucito, Imperio Azteca, Escalerillas, Insurgentes y Mesa de los Conejos con la entrega de despensas.

Por último, Nina extiende una sincera felicitación y agradecimiento a todos los que se han sumado a la causa, además hace una cordial invitación a las madres y padres de familia trabajadores que no se han sumado se sumen ya que esto les servirá de ejemplo a sus hijos al verlos como padres responsables, generosos y solidarios. La felicidad la encontramos cuando en lugar de preocuparnos por nosotros mismos nos preocupamos por otros poniéndonos en su lugar. Muchas gracias a todos.

“El SUTSGE lo está logrando porque tú sigues donando”.