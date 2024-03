Supervisan locales abandonados en el Mercado República

Jaaziel Pérez Martínez, de la Unión de Comerciantes en Pequeño del Mercado La República, reconoció que hay locales que no se trabajan desde hace años, y que podrían recuperarse “pero siempre y cuando se haga de forma legal y correcta”.

Destacó que con el inicio del programa de “Cuenta Nueva y Borrón” para regularizar adeudos que locatarios mantenían con el Ayuntamiento capitalino, se detectó que había locales que no eran utilizados desde hace tiempo.

Así, se está tratando de localizar a los responsables de esos espacios, y con ello evitar que terceros se aprovechen y apoderen de los locales.

En algunos locales –igual que sucede en otros centros de abasto, como en el “Revolución”- se pueden ver citatorios pegados en los locales, o a través de inspectores se les ha buscado en los domicilios que aparecen en su papelería; no constante, la autoridad no ha divulgado cuántos espacios están sin ocupar.

Pérez Martínez indicó que con el citado programa para ponerse al corriente en pagos, la administración del mercado podrá saber quién sigue vigente y quién no, e ir al corriente permitirá que cada locatario tenga su expediente en forma.

Reconoció los riesgos de que existan locales que no son utilizados, porque puede llegar cualquier persona y decir que es suyo o que le cedieron los derechos; en este sentido, dijo desconocer que exista un tráfico de locales, pero destacó que las autoridades son las indicadas para regularizar cualquier situación.

“Hay un reglamento que se debe de respetar”, indicó, pero también la autoridad municipal está abierta a escuchar y conocer el motivo del por qué se han dejado de trabajar algunos espacios, ya que en algunos casos se trata de personas que ya fallecieron, o comerciantes que de momento no cuentan con liquidez para resurtir mercancía, por ejemplo.

Aplaudió que el Ayuntamiento capitalino esté abierto y ofrezca facilidades a los locatarios para que acudan a actualizar su papelería.

Cabe destacar que el año pasado locatarios de mercados municipales y tianguistas tuvieron acceso al estímulo fiscal del cien por ciento sobre el pago de los adeudos que mantienen con el ayuntamiento capitalino, al abrirse el programa “Cuenta Nueva y Borrón”; los adeudos que perdonados son por el ejercicio fiscal 2023 y anteriores.