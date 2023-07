Suministro de agua en pipas no es la solución, afirman piperos, urgen acciones de infraestructura

El suministro de agua mediante pipas, no es la solución, hay que hacer uso de la tecnología, de nuevas herramientas y generar una nueva cultura del agua entre la población, señaló Francisco Ávalos González, coordinador de piperos de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A.C. (AMOTAC).

Ávalos González indicó que actualmente, los piperos particulares dan mínimo cinco viajes al día y máximo ocho, pues cada vuelta es alrededor de dos horas y los choferes también un límite como seres humanos.

Destacó que además, trabajan en las zonas rurales, pues ahí también hay mucha demanda de agua, tanto para consumo humano como para los animales, ya que "se les están muriendo" debido al estiaje, por lo que urgió a las autoridades a implementar un programa de abasto de agua para las comunidades.

En ese sentido, destacó que si bien el suministro de agua mediante pipas, ha ayudado a sortear la crisis de agua, no es la solución definitiva, pues por ejemplo, en estos tiempos es común que tanto el padre como la madre trabajen, por lo que hay familias en las no hay quién pueda estar en casa todo el día para esperar a la pipa gratuita, y entonces tienen que pagar por una particular o perder un día de trabajo para esperarla.

Juana Olivo

Mencionó que se pudiera realizar un concurso entre jóvenes estudiantes o profesionistas que hagan propuestas para mejorar la infraestructura hidráulica de la ciudad, "que propongan nuevas ideas para estarnos preparando para los próximos años", ya que este problema seguirá presentándose.

Ávalos González indicó que también es necesario promover una nueva cultura del agua y entrar a nuevas dinámicas, por ejemplo, acostumbrarse al tandeo del agua.