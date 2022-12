(Sondeo) Potosinos prefieren ahorrar dinero durante la temporada decembrina

Planeación y ahorro, dos características fundamentales para la compra de regalos navideños en este año, así lo comentaron diversas personas en un sondeo realizado por El Sol de San Luis.

Quienes ante la inminente llegada de los festejos más esperados de el año, compartieron en qué piensan invertir su dinero y que regalos realizarán para estas fechas de festejo.

Para Luis Alberto Castro los festejos de Navidad requieren destinar sabiamente el dinero, para no gastar de más y quedar con deudas el próximo año.

"Pues hay que planear bien que es lo que se va a comprar o regalar, si es útil y necesario. También hay que definir cuánto presupuesto se va a destinar. Yo por ejemplo gastaré una parte en toma y lo restante lo ahorraré por si se ofrece algo", comentó.

En este sentido, para Nahomi Vera los regalos de navidad tienen que ser elegidos concienzudamente, no obstante, se vale invertir con tal de darse un "gustito".

"Aún no pienso que compraré esta navidad, comúnmente compro ropa y juguetes para los niños. Este año no quiero gastar mucho, no me gustaría pagar más de dos mil pesos en regalos. Mejor ahorrar lo más posible", señaló.

En cambio para el joven José Estrada, quien ya sabe en qué destinará su aguinaldo, comentó que ya su dinero lo ha invertido en un viaje que tiene planeado desde hace un año.

"Ahorré siete mil pesos para irme a Mazatlán, no pienso gastar más, es el único regalo que me daré este año. Lo justo y no más. Otras personas de mi familia gastarán en regalos, comida y hasta avenida, yo quise darme un gusto que bien vale la pena", compartió.

Y quién de plano no tiene un presupuesto definido es Víctor López, quien expresó que él lo gastará en bebida para disfrutar las fiestas decembrinas.

"No sé que regalar ni que regalarme, tampoco tengo un presupuesto definido, yo creo que lo gastaré en bebida para disfrutar las fiestas,. mínimo unos cinco mil pesos"

En este sentido, refirió además que la navidad es momento de ser "espléndido" con uno mismo y los demás, por lo que no piensa ahora ni escatimar en gastos para regalos en estas fechas.