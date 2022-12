(Sondeo) Potosinos evitan compras de último minuto en navidad

Con tiempo y sin prisas, o de último minuto, los potosinos se preparan para llegar a las festividades navideñas y de año nuevo con la alegría y esperanza de culminar una etapa para empezar otra, nueva y mejor.

En sondeo realizado por El Sol de San Luis, los entrevistados manifestaron que lo importante es pasar la navidad y el año nuevo en familia, agradecidos por seguir aquí, y de preferencia evitar las compras de última hora para evitar aglomeraciones y estrés.

El matrimonio Ledesma Basaldúa, de vista en la entidad y provenientes de Guanajuato, afirmaron que es mejor comprar todo a tiempo y poco a poco, “aunque lo que es para la cena a veces no se puede con mucho tiempo de anticipación, por decir, yo voy a hacer un pavo relleno, un espagueti y un postre de gelatina con fruta muy rico, eso hay que hacerlo al momento”.

El matrimonio opinó que navidad y año nuevo, se festejan con la familia y con una cena, “tal vez hacemos otras cosas, una parte de familia en Navidad y otra parte en año nuevo, porque no podemos juntarnos todos”.

La señora Rosa María Aguilar advirtió que es mejor hacer las cosas sin prisas “yo me adelanto, me gusta preparar los arreglos de Navidad y los preparativos para la cena, ahorita ya estoy pensando que voy a hacer para comprarlo con anticipación”. “Me gustan estas celebraciones, para cenar a mí me gustan mucho los romeritos y casi siempre los hago, eso, un lomo relleno y una ensalada de manzana que nunca falta”.

Diana Castillo expresó que vive un momento difícil, “siempre los arreglos eran con anticipación, de hecho el otro año los puse desde la segunda quincena de noviembre, aunque este año no vamos a tener nada, falleció mi esposo y entonces a lo mejor solo una cena, aunque sea mi hija y yo pero en la casa”.

Para Isabel, también debe prepararse todo con antelación “los adornos, los regalos y la cena, en mi casa el bacalao, lo más importante es celebrar la Navidad o el Año Nuevo en familia, aunque la Navidad con oraciones porque es el gusto de que nace Jesús.

El señor Juan Rodríguez recomendó adelantar las compras, “porque cuando se dejan las cosas para el último momento, sufre uno los congestionamientos y con la premura encuentra uno las cosas más caras, el regalo, la cena, todo es mejor tenerlo desde antes”.

Comentó que este año puso su árbol de navidad con luces solares “o sea que solitas se prenden y no hay que estar conectándose a la corriente eléctrica, se ven bien y lo mejor es que funciona con celdas”.