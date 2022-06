[Sondeo] Envío de fuerzas especiales genera opiniones dividas entre los potosinos

El envío de fuerzas especiales de seguridad, genera opiniones dividas entre los potosinos, mientras algunos lo ven positivo, otros se cuestionan qué hacen entonces las corporaciones locales.

En un sondeo realizado por El Sol de San Luis, el señor Francisco Morales dijo considerar que para la población es más benéfico recibir apoyos y mejorar la cultura y la educación, que la llegada de fuerzas especiales de seguridad, “necesitamos ayuda, que nuestros jóvenes tengan mejor educación, mejores entradas económicas, que los salarios mejoren, eso es lo que ayuda a la ciudadanía, no que vengan fuerzas especiales, que venga un ‘Rambo’, un Schwarzenegger, eso es un ridiculismo de nuestras autoridades”.

Por separado, el señor Santiago consideró necesaria la llegada de fuerzas especiales, pues destacó que “ya hay mucho vandalismo y de todo, ya no puede salir uno tranquilo”; agregó que es necesario que las autoridades a cargo de la seguridad, hagan su trabajo “porque creo que no se está haciendo, por más que metan patrullas nuevas no mejora, creo que al contrario es más (la inseguridad), cada que meten más patrullas se pone más difícil”.

En su caso, el señor Juan se mostró escéptico, pues de entrada cuestionó qué es lo que hacen entonces las corporaciones locales, y agregó “si no se arregla con la (policía) de aquí, ¿cómo se arregla con la de afuera?”. También dijo que para poder considerar a San Luis Potosí como un estado seguro, tienen que disminuir los altos índices delictivos, pues destacó que hay zonas en las que se siente la presencia de algún grupo delictivo.

Por otro lado, Marco dijo considerar positiva la llegada de fuerzas especiales al estado, pues señaló que “ya hemos visto que con la pura policía que hay, la Guardia, los delincuentes todavía andan haciendo sus cosas”.

¿Qué más ha pasado en San Luis Potosí? entérate aquí