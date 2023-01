[Sondeo] Regreso a clases presencial, positivo para combatir el rezago educativo

El regreso a clases de manera presencial que se da luego del periodo vacacional decembrino resulta positivo para las madres y padres de familia, pues permite disminuir el rezado educativo que se generó luego de dos años en los que las y los niños tuvieron que estudiar en casa y donde no aprendieron de igual manera.

Así lo reconocieron en un sondeo realizado por El Sol de San Luis, donde también mencionaron la importancia que ha tenido la vacunación para evitar casos graves de la enfermedad y de seguir aplicando las medidas sanitarias recomendadas, como el uso del cubrebocas, de gel antibacterial y la instalación de filtros, para cuidar la salud de los estudiantes.

De acuerdo a Sarahi Hernández, el regreso a clases presenciales permite no solo que poco a poco los niños disminuyan el rezago que ya traen, sino que también evita se dediquen a ver videojuegos o andar en la calle, sin alguna responsabilidad como la escuela “No es lo mismo que vayan a la escuela a que uno les explique, si de por si hubo rezago, además es importante que tengan un orden, porque en la casa están con video juegos, en la calle”.

Miriam Rebeca, madre de tres, también dijo que el regreso de manera presencial a clases es positivo, pues los niños se quedaron estancados en su educación durante el tiempo que duró la pandemia al no asistir a la escuela, perdiendo la oportunidad de aprender “además yo ya no he escuchado sobre casos graves de covid, yo creo que gracias a eso, ya se pudieron retomar nuestras actividades” dijo a El Sol de San Luis.

Finalmente, Lupita también considera que el regreso a clases de manera presencial que se da a partir de esta semana resulta positivo, ya que permite que las y los niños se pongan al corriente de sus estudios, aunque también mencionó que es importante que cuiden su salud, con la implementación de medidas sanitarias.

