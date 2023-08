Reportan déficit de vivienda de interés social en Soledad

Al igual que como ocurre en el resto del estado, en Soledad de Graciano Sánchez se tiene un déficit de vivienda de interés social, aunque eso no significa que no se tenga la construcción de casas nuevas y una muestra de ello es que actualmente se han otorgado cerca de mil 500 licencias de construcción a desarrolladores en el municipio.

Así lo dijo el titular de la Dirección de Desarrollo Urbano Gabino Manzo Castrejón, quien explicó que se trata de un problema que se presenta en todo el estado y en el cual se esta trabajando, en el caso de Soledad, es a través del Plan del Centro de Población como se van a plantear las acciones necesarias que permitan ofrecer vivienda de interés social a las y los trabajadores.

“Efectivamente tenemos un déficit de vivienda de interés social, no es algo que solo tengamos en Soledad, sino en todo el estado, es algo que ya se esta trabajando de la mano de instancias como el Infonavit, en una de las reuniones se nos informó y no estoy exagerando, que todo el estado tenia solo 3 viviendas de interés social, aunque eso no significa que no tengamos casas, porque actualmente se tienen cerca de mil 500 licencias de construcción otorgadas” declaró el funcionario.

Que explicó que dichas licencias fueron solicitadas y pagadas por los propios desarrolladores, quienes dijo hacen esfuerzos increíbles por construir sus viviendas tanto en Soledad, como en la capital e incluso en otras zonas del estado, lo que obliga a que como ayuntamiento, se procure generar las condiciones necesarias para que puedan seguir construyendo vivienda.

Y es debido a que las viviendas de interés social son fundamentales para la sociedad, que se esta contemplando el tema de su construcción dentro del Plan del Centro de Población, ya que lo que se pretende es generar las condiciones necesarias para su construcción, son usos de suelo mas densos, que ocupen menos espacios.