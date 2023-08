Recomendaciones para evitar el robo a casa-habitación en estas vacaciones

Aun es tiempo de poder disfrutar de las vacaciones de verano y para poder hacerlo con tranquilidad, la Dirección de Seguridad Publica de Soledad de Graciano Sánchez emitió algunas recomendaciones, que se suman a las recomendaciones básicas como dejar bien cerrada la vivienda, como es el poner en marcha la estrategia Vecino en Alerta.

Así lo señaló el responsable de la seguridad en el municipio Héctor Mar del Ángel, quien dijo que hasta el momento no se tienen reportes de robos de esta naturaleza y explicó que consiste en acercarse a un vecino de confianza que este enfrente a un lado de la casa e informar que se va a salir de vacaciones, en que días y asegurarse que cuente con los números de emergencia de las comandancias o incluso de los mandos policiacos, para que en caso de que detecte una situación extraña, pueda reportar los hechos.

“Si es bien importante que haya unidad entre vecinos, para poner en marcha el Vecino en Alerta, que es una estrategia que ha funcionado con la cual si el vecino de enfrente va a salir, la de un lado o enfrente sepa que lo va a hacer y que de alguna manera se comuniquen, que tengan el numero de teléfono de ellos o igual que el del la comandancia, incluso de un servidor, para que cuando vean a una persona que no sea del rumbo, que se vea sospechosa, lo reporten y se pueda actuar de manera inmediata” declaró.

Y es que muchas veces pasa que la gente que vive en la zona dice que llegó una camioneta, se metió al domicilio y empezaron a sacar cosas, pero como no conocen o no se hablan con los dueños de las casas, piensan que se estaban cambiando, cuando en realidad no saben que el vecino no estaba y se trata de un robo.

Otros puntos importantes que se deben de contemplar al momento de salir de casa, es que los familiares estén enterados y que visiten la casa en diferentes horarios, para que se vea que la casa no esta sola y de igual manera, en caso de detectar situaciones extrañas que puedan ser sospechosas, que sea de alerte, avisen a la autoridad.

