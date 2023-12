Producir ganado lechero no es redituable debido a la sequía: Juan Mendoza

Condiciones climáticas extremas como es la sequía, ha hecho que dedicarse a la producción de ganado lechero ya no sea tan redituable, orillando a algunas personas a vender y dedicarse a otros giros, aseguró el titular de la Dirección de Fomento Agropecuario en Soledad de Graciano Sánchez Juan Mendoza Ruíz.

Quien refirió que actualmente en el municipio se tienen identificado a cerca de 50 productores dedicados a la elaboración de productos lácteos como es el queso, con quienes se esta trabajando para que puedan comercializar sus productos y no dejen de lado esta actividad, dijo el funcionario.

Juana María Olivo | El Sol de San Luis

Que consideró que la sequia severa que se viene arrastrando desde el año pasado, ha impactado de manera negativa en el sector, ya que ante a falta de lluvia, se limita la producción de forraje como la alfalfa, lo que implica que no se tiene el alimento suficiente para el ganado derivado de la falta de agua.

“No se pierde el interés por trabajar en el campo, pero los productores que tienen vacas lechera, se ven afectados por el clima, como es el 2023, no hubo lluvias y no sembraron, lo que significa que no tienen forraje para darle de comer a las vacas y si no comen bien simplemente no hay leche, es cuando se toman las decisiones de vender y dedicarse a otras cosas, no es que se pierda el interés” dijo en entrevista.

Juana María Olivo | El Sol de San Luis

En donde señaló que se está trabajando para que la gente siga dedicándose a la producción de ganado lechero, teniendo identificados a la fecha a cerca de 50 productores, quienes están ubicados principalmente en la cabecera municipal, pero también en otros lugares como son Los Gómez, Palma de la Cruz, Huizache, Rancho Nuevo, El Zapote, Fracción Rivera y Enrique Estrada.

A quienes como apoyo, se les esta capacitando de la mano de instancias estatales y federales, con la finalidad de que aprendan la elaboración de distinto tipos de quesos como el saltierra, panela, manchego, asadero, entre otros, indicando que si bien ya se tuvo una primera etapa de esta capacitación, será en el mes de enero cuando se le dé continuidad al tema.