Por altas temperaturas aumenta la presencia de víboras en hogares de Soledad

Los reportes atendidos por la Dirección de Protección Civil en Soledad de Graciano Sánchez derivados por la presencia de víboras en las casas, se han incrementado hasta en un 20 por ciento y no son los únicos que se atienden, pues también se rescató un águila y se atienden las solicitudes de la gente para retinar abejas o avispas de los hogares.

Así lo dio a conocer el titular de dicha instancia, Martín Bravo Galicia, quien indicó que el incremento en la presencia de serpientes, se da debido a la combinación de las altas temperaturas y las lluvias, en lugares propicios, como lotes baldíos, en donde no se realiza limpieza, entre otros.

“Los reportes por la presencia de víboras en las casas se ha incrementado, pero no son los únicos, pues por ejemplo en un día, se atendió un reporte de una víbora en la colonia la virgen, la cual no resultó venenosa, así como de un águila en la colonia Cactus, además de avispas, de las que casi no teníamos reportes” dijo el funcionario.

Que al referirse al caso del águila, indicó que fue localizada en la colonia Cactus y al ser revisada, se detectó que sus alas están cortas, lo que hace sospechar que la tenían en cautiverio, por lo que ahora está en resguardo y se está gestionando ante las instancias correspondientes, su traslado a un lugar donde pueda recibir la atención necesaria.

De la presencia cada día más común de fauna silvestre, el funcionario indicó que es importante que la gente no trate de matarlos y haga su reporte a la instancia correspondiente, como es protección Civil, ya que de esta manera se logra que el animal sea trasladado a su hábitat natural, sin causar ningún impacto negativo.