Negocios de Soledad en estatus de embargo por adeudos en el impuesto predial

Por no cumplir con el pago de su impuesto predial, al menos cuatro empresas de Soledad de Graciano Sánchez cuentan estatus de embargo y otras más, tienen en marcha un proceso administrativo por la misma causa, afirmó Máyela Monserrat Martínez Martínez, directora de Catastro, en dicho municipio.

Quien refirió que desde hace meses, se inició el reparto de más de cuatrocientas invitaciones de pago a empresas y dueños de terrenos en territorio soledenses, con la finalidad de que se acercaran a la autoridad municipal, para regularizar su situación, pero lamentablemente, muchas personas no se acercan, hasta que ya se ha iniciado el proceso administrativo.

“Se enviaron más de cuatrocientas invitaciones de pago a contribuyentes que debían varios años de impuestos, pero no acudieron a verificar cuál era su adeudo o tener un convenio, por lo que se procedió a iniciar un proceso administrativo de ejecución, entonces se tienen contempladas 4 empresas que están en estatus de embargo y otras tantas que están en un proceso que ellas interpusieron por nuestra notificación” indicó la funcionaria.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

Que refirió que los giros de estas empresas son comerciales, algunas identificadas en carretera a Matehuala, Cándido Navarro o la Concha y son empresas grandes las cuales tienen oportunidad de revertir la situación que enfrentan, siempre y cuando no hayan transcurrido los 45 días que marca el proceso, pues se puede revisar en tesorería y llegar a algún convenio.

Martínez Martínez también refirió que dentro de las cuatrocientas invitaciones que mandaron, se detectó que algunas de ellas, ya no aplicaban, debido a que por ejemplo, eran terrenos de desarrolladores y las viviendas ya habían sido vendidas, pero la base de datos no había detectado la situación, por lo que se les hace la observación de que si desconocen esa clave, se puede bloquear y ya no se les molesta.