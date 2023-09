Inicia SGS consulta pública para el Plan de Desarrollo Urbano Municipal

Del 25 de septiembre al 10 de noviembre Soledad de Graciano Sánchez lleva a cabo la consulta pública que marca como necesaria la Ley de Ordenamiento Territorial y Urbano, para la generación del Plan de Desarrollo Urbano Municipal 2023-2040, un proyecto con el cual se busca generar instrumentos que permitan un crecimiento ordenado de la ciudad y que de acuerdo con los objetivos planteados debe estar aprobado antes de que concluya el año.

Juana María Olivo | El Sol de San Luis

De acuerdo con Gabino Manzo Castrejón titular de la Dirección de Desarrollo Urbano, instancia responsable de este proyecto que se ha generado de la mano de organizaciones como es ONU Hábitat, la visión que se tiene con este trabajo es que Soledad de Graciano Sánchez se convierta en el municipio más importante del estado.

“Hoy iniciamos lo que es la tercera fase del Plan de Desarrollo Urbano Municipal con la apertura de la consulta pública, la cual se realizará en las instalaciones de la Casa de Cultura del municipio, a donde la gente podrá venir a consultar el Programa Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, para posteriormente realizar propuestas” dijo en entrevista.

Juana María Olivo | El Sol de San Luis

Sobre las propuestas que la ciudadanía puede hacer, el funcionario dijo que pueden ser prácticamente de cualquier índole, ya que las únicas que no están permitidas, son aquellas que no se pueden atender a través del Plan de Desarrollo Urbano Municipal, poniendo como ejemplo el caso de una queja porque no pasó la basura, ya que es un tema que se le puede dar respuesta a través de otra instancia.

Refiriendo además que quien quiera participar, deberá llevar sus propuestas a alguna de las audiencias publicas que se van a realizar con este fin, las cuales se llevarán a cabo los días 24 de octubre, 31 de octubre y 7 de noviembre, las tres en las instalaciones de la Casa de Cultura, a partir de las 9 horas.

Luego de ser presentadas las propuestas, deberán ser analizadas y en caso de proceder, deberán de ser incorporadas a un documento, el cual luego del tiempo establecido para la consulta pública, deberá ser entregado para su votación al Cabildo Municipal y en caso de ser aprobado, publicado para su entrega en vigor, un proceso que estiman concluirá antes de que acabe el 2023.