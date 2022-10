Importante la autoexploración para detectar el cáncer de mama, coinciden soledenses en sondeo

Si bien en San Luis Potosí puede resultar fácil el acceso a información acerca del cáncer de mama, hay factores como la edad y el temor a descubrir que se padece la enfermedad, que provocan que las mujeres no practiquen la autoexploración o se sometan a exámenes como las mastografías, de acuerdo a un sondeo realizado por el Sol de San Luis.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

Ana María es una mujer de la tercera edad, para quien es importante revisarse y atenderse regularmente, para evitar enfermedades, indicando que en su caso, actualmente se está realizando estudios, para descartar la enfermedad “Más vale atenderse a tiempo, luego nos vamos a lamentar, hay que tomar conciencia de que debemos de atendernos de manera regular”.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

En tanto Ana considera que es el internet, una herramienta importante donde se puede obtener información del cáncer de mama, sin embargo reconoce que como joven, no es un tema al que le ponga tanta atención y es más bien la gente mayor, la que se realiza autoexploraciones o mastografías, para detectar la enfermedad.

“A uno como joven pues le vale, no sientes que este tan cerca la enfermedad, es mi mamá quien se ha realizado estudios, aunque en mi caso, la familia de mi esposo si ha fallecido de cáncer, no de mama, sino de varios tipos” dijo en entrevista.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

Laura y Alma, son dos jóvenes madres, para quienes el miedo de saber que padeces una enfermedad como el cáncer de mama, es un freno para revisarse y detectar alertas, lo que se suma a la edad, pues al ser jóvenes, consideran que es más difícil presentar una enfermedad de esta naturaleza.

“No hay tanta información sobre el cáncer de mama, casi siempre cuando dicen algo es solo en octubre, deberían de ofrecerla durante todo el año, yo no me hecho una mastografía, pero la verdad me da miedo saber que estoy enferma” dijo Laura.

Finalmente Berenice dijo que si hay información acerca del cáncer de mama, pero lamento que hay mucha falta de interés de las personas por su salud, por lo que si bien cada quien debe de hacerse responsable, no estaría de más que se ofrezca aún más información a la gente, para crear conciencia.