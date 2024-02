En 2023 el 90% de comercios en SGS cumplió con el pago de dictámenes de PC

En el 2023 el 90 por ciento de comercios establecidos en Soledad de Graciano Sánchez cumplió con el pago de dictámenes en materia de protección civil, detectando que únicamente hubo 10 por ciento que cayó en incumplimiento y se debió en la mayoría de los casos a que son establecimientos pequeños que cerraron o estar por cerrar, por lo que ya no renovaron el tramite.

De acuerdo a Martín Bravo Galicia titular de la Coordinación Municipal de Protección Civil, el plazo que se tiene para realizar el pago de los dictámenes es únicamente durante enero, febrero y la primera quincena de marzo, posteriormente se inician revisiones para hacer las invitaciones a que cumplan con el tramite, que es lo que les ha permitido identificar que quien no cumple, es porque esta a punto de cerrar el negocio.

“En 2023 hubo 90 por ciento en cumplimiento en el pago de los dictámenes de Protección Civil, es realmente una buena respuesta, pero queremos mejorar, lo que si detectamos es que la mayoría de quienes ya no cumplen con el tema de sus dictámenes son negocios que ya cerraron y no se dieron de baja o están planeando hacerlo y por eso no hacen el refrendo de sus dictámenes de Protección Civil” dijo en entrevista.

En donde señaló que para este 2024 se esta trabajando de la mano con la Tesorería para lograr que el 100 por ciento de los entes obligados a tenerlo, cumplan con la obtención tanto de los dictámenes, como de los Planes de Protección Civil, este ultimo un tramite que deben contar aquellas empresas que manejan residuos peligros, como químicos o solventes, que realicen alguna actividad peligrosa para sus empleados, tengan un importante de trabajadores, entre otras.

Recordando que el plazo que se tiene para hacer este plazo es hasta la segunda quincena de marzo, por lo que hizo una invitación a todos los establecimientos de Soledad de Graciano Sánchez a las oficinas del ayuntamiento, para que cumplan con este procedimiento.

Indicando que de momento ya se están realizando las revisiones de quienes han cumplido ya con este tramite, para verificar que se cumplan, incluso están en revisión de algunos programas de protección civil que ya fueron entregados, recordando que a menos de que no se haya cumplido con el tramite del 2023, no se están aplicando sanciones.