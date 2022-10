Desconoce Yoloxóchitl Díaz acerca de su salida del ayuntamiento de Soledad

“Hasta el momento no he recibido ninguna notificación o platica, donde me hagan saber la posible salida de la Secretaría General del Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, pero seré respetuosa de las indicaciones” declaró Yoloxóchitl Díaz López.

Esto al ser cuestionada sobre su salida del gabinete de la alcaldesa Leonor Noyola, en Soledad de Graciano Sánchez y la llegada de Ernesto Barajas Abrego, quien se desempeña como titular de la Coordinación Estatal para el Fortalecimiento Institucional de los Municipios, a ocupar el cargo que actualmente ocupa.

Del funcionario, Díaz López dijo que se trata de una persona que ya conoce el trabajo en Soledad de Graciano Sánchez, que ha sido parte fundamental de él, por lo que en caso de ser cierta su llegada es algo positivo.

La funcionaria indicó que forma parte de una administración, en donde ha dado cumplimiento a cabalidad, a las labores que le son asignadas de acuerdo a la ley vigente, además de cumplir con las indicaciones presentadas por la alcaldesa, por lo que el momento oportuno de su salida lo dirá la alcaldesa, asegurando que esta agradecida el que le permita trabajar por la gente.

