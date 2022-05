SLP vive crisis de agua, piperos ya no se dan abasto para cubrir la demanda

Hay que reconocer que San Luis Potosí verdaderamente padece una crisis de agua, situación que está rebasando a la autoridad, a las empresas que brindan servicio de pipas de agua y a la ciudadanía en general.

Así lo manifestó Francisco Ávalos González, coordinador de los piperos de AMOTAC, quién hizo un llamado urgente a los potosinos a tomar mayor conciencia sobre el problema de agua que tenemos en nuestra ciudad, para ir previendo desde ahorita estrategias y soluciones para el próximo año no estar padeciendo lo mismo o una situación peor.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

“Interapas ha tenido miedo de llamar por su nombre a lo que está pasando con el agua, que es una crisis, es la verdad. Necesitamos tener conciencia social, pero no sólo Interapas, sino la ciudadanía en general, porque si no nos va a pasar lo mismo que a Nuevo León, y lo hemos estado diciendo desde enero, que si no cuidamos el agua vamos a estar tandeando el agua”, expresó.

Comentó que la falta de agua es un problema generalizado en toda la ciudad, y que, lamentablemente las pipas ya no se están dando abasto para cubrir la sobredemanda que hay. Se estima que, actualmente, circulan aproximadamente 300 pipas de agua por la ciudad, entre las de Interapas, las afiliadas a la AMOTAC y las privadas que no están adheridas al organismo.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

“Debemos unirnos, no sólo el Interapas y los piperos, también la ciudadanía se debe involucrar; tenemos que cuidar el agua, pues mientras eso no suceda y no tomemos conciencia social, esto va a empeorar. Actualmente la demanda de servicio de pipas está por arriba de nuestra oferta”, agregó.