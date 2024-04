SLP, seguro para el proceso electoral 2024: Diputado

El diputado y candidato a la reelección Rubén Guajardo Barrera, dijo que en San Luis Potosí no hay condiciones de inseguridad en el proceso electoral, ni tampoco factores que obliguen a realizar debates virtuales entre los candidatos por el riesgo de ataques, como ocurre en otros estados del país.

“El INE sacó un informe del riesgo que se tiene por temas de inseguridad en los procesos electorales. Esto no quiere decir que no se tomen las medidas preventivas, pero hay que ser muy claros, afortunadamente, San Luis Potosí no está en los niveles de alto riesgo, como se estuvo señalando en otras zonas del país”.

El coordinador del grupo parlamentario del PAN en el Congreso del Estado y presidente de la Comisión de Seguridad Pública, expuso que “el CEEPAC, el INE y las instituciones de seguridad pública, tendrán que hacer diagnósticos diarios, permanentes para tomar las medidas preventivas necesarias”.

Guajardo Barrera añadió que “en San Luis Potosí existen las condiciones para poder hacer estos debates entre candidatos a legisladores y a presidentes municipales; a nosotros ya nos notificaron que va a haber un debate y hasta fecha tiene. Creo que nada más falta realmente tener el lugar para que se puedan generar de una forma presencial y que, pueda acudir la gente a conocer a sus candidatas y candidatos”.

Manifestó que “en el caso de los municipios también el CEEPAC ya confirmó debates en las cinco cabeceras regionales, San Luis, Soledad, Ciudad Valle, Matehuala y Rioverde y existen las condiciones y creo que al final los debates enriquecen la democracia, ayudan a que también la gente pueda conocer las diferentes posturas o los diferentes planes de gobierno, en el caso de los municipales, y que puedan dar a conocer la propuesta”.

De la reincorporación de José Luis Fernández como diputado que demás es candidato a legislador federal, Rubén Guajardo señaló que “nos tenemos que regir por lo que dice la ley y lo que mandata la ley, no lo porque en su momento pueda mencionar algún grupo o algún, en este caso, punto de vista de alguien en lo personal”.

“La ley, en el tema de reelección, o en este caso el diputado José Luis Fernández, le permite el poder llevar a cabo así el proceso electoral”.