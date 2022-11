Si tu trabajo no te hace feliz, puedes caer en el "Burnout"

Hay emprendedores que tienen problemas de autoestima, depresión, en su hogar, con su auto imagen y que se olvidaron de sí mismos por pagarle a sus colaboradores, por atender a sus clientes y en el camino se descuido, tienen burnout, por eso es importante hacer una introspección y entender qué te está limitando para crecer.

El síndrome de desgaste profesional o síndrome de estar quemado, es la respuesta que da un trabajador cuando percibe la diferencia existente entre sus propios ideales y la realidad de su vida laboral. Se desarrolla, generalmente, en las profesiones de ayuda y de interrelación social frecuente.

Álvaro Luque, creador de una academia para emprendedores y que fue parte de los conferencistas que acudieron a incMTY, recomendó a inversionistas y emprendedores que para no verse afectados por situaciones de este tipo, deben seguir diversos pasos, entre ellos generar comunidad "los empresarios deben andar con empresarios, lo segundo es que se pongan en primer lugar que piensen primero en ellos, que se vayan de vacaciones primero, porque están al frente de un negocio que es muy desgastante".

El liderazgo y el emprendimiento suelen ser solitarios "hay que asegurarse de estar haciendo cosas que te hagan feliz, si tu negocio no te hace feliz, no importa que estés ganando dinero, asegúrate de estar en un lugar que te alegre la vida porque te vas a desgastar".

Mencionó que aquellos empresarios que se conocen emocionalmente, podrán trabajar mejor, "si no estás bien no vas a trabajar bien, es imposible estar bien por dentro y no manifestarlo por fuera".

Al hablar, sobre el reconocimiento del desgaste emocional de los empresarios, se hace apremiante preguntar sobre el nivel de suicidios entre ese sector y refiere que las tasas más altas de este fenómeno se encuentran entre los empresarios y médicos, porque son ellos quienes tienen mayor estrés laboral y quiénes hacen mucho dinero tienen tendencia a quitarse la vida porque ésta, pierde sentido, porque solo está detrás del dinero *pero cuando este detrás del propósito, su vida va a tener sentido".

Ofreció una conferencia dónde sugiere diversos pasos para conseguir alcanzar metas millonarias durante los primeros años de trabajo, entre estás medidas detalló el de la sistematización, todo debe ser un paso repetirle, administrar las empresas como un reloj, porque la rutina dan resultados "asegúrense de ponerse empresa en orden, y de que todo funcione con sistemas y una vez que se tenga eso va a ser fácil llegar a más de 7 cifras".

Estás mismas ideas las puede aplicar cualquier persona, seas o no u empresario, "lo que tienes que hacer es convertirte en emprendedor porque como empleado solo puedes crecer hasta cierto límite pero la forma más rápida de conseguir dinero es emprender".

