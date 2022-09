Secretaria de Cultura desmiente salida del gabinete

A pesar de que en diversos medios de comunicación la colocan como el próximo cambio que aplicará el gobierno del Estado como parte de la limpia en el gabinete estatal, la aun secretaria de Cultura de San Luis Potosí, Elizabeth Torres Méndez, lo descartó, pues dijo que por el contrario se encuentra trabajando respaldada por el propio gobernador para el desarrollo de una seria de eventos y festivales próximos.

Refirió que recientemente tuvo una reunión con el gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona, donde se le informó sobre la necesidad de preparar diversos eventos como el Festival de las Huastecas y el Xantolo.

“Con el gobernador he tenido pláticas, precisamente el pasado lunes hace 8 días, pláticas con él y vienen varias actividades como Xantolo, que todavía estamos trabajando en él; no tengo ningún comentario acerca de tu pregunta, yo estoy trabajando, estoy haciendo lo que también me indica el señor gobernador que tenemos que llevar a cabo viene Festival de la Huasteca”, acotó.

De igual forma, Elizabeth Torres, aseguró que sí se ha tenido actividades en la Secretaría de Cultura, por ello, dijo que “todo lo que está dentro de mis posibilidades, entre las que destaca el Festival Lila López, actividades diarias en la Feria Nacional Potosina en el teatro del pueblo y el stand, entre otros que se detallarán en el primer informe de gobierno”.

Cabe recordar que recientemente, el propio secretario general de gobierno José Guadalupe Torres Sánchez, reveló que la titular de Cultura estaría en evaluación para ser removida, además que pudiera ser que la dependencia se fusionara con la Secretaría de Turismo.

Torres Méndez, secretaria de Cultura de San Luis Potosí, expresó " estoy trabajando, estoy haciendo lo que me indica el señor gobernador sobre lo que tenemos que llevar a cabo. Estamos trabajando, venimos rescatando muchas cosas que no se habían venido realizando", finalizó.

