Se trabaja para dar cumplimiento al adelanto de participaciones federales

Hasta el momento solo un ayuntamiento de los 58 del estado solicitó a la Comisión Primera de Hacienda y Desarrollo Municipal de Congreso del Estado de San Luis Potosí, acceder al adelanto de sus participaciones federales, para llevar a cabo trabajos de obras públicas.

Así lo detalló el diputado Cuauhtli Badillo Moreno, integrante de esta Comisión y quien también señaló que este adelanto fue liberado al municipio de Moctezuma, pues lo necesita para desarrollar algunos proyectos.

"Nosotros en la Comisión hace algunos meses, al principio del año, Moctezuma pidió le liberaramos el adelanto de las participaciones, este es uno de los municipios que ya me había comentado de la intención, lo analizamos y lo liberamos".

Hoy día, también existe la intención de otro ayuntamiento de poder acceder a este adelanto, derivado de los retrasos del cumplimiento de este presupuesto.

"Me parece que ahora el municipio de San Ciro de Acosta es uno de los municipios que ahora han presentado la solicitud en la Comisión Primera que yo tengo el honor de presidir, me han comentado de la intención, y aunque no nos ha llegado la solicitud como tal, vamos a meternos al análisis y a buscar las mejores condiciones para adelantar, y aunque todavía no tenemos los datos de la cantidad sabemos que necesitan este recurso para el fondo de infraestructura social", señaló.