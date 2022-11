Se prevé 51 frentes fríos durante la temporada invernal en SLP

De acuerdo con la perspectiva preliminar del Servicio Meteorológico Nacional, la actual temporada invernal que abarca de septiembre de 2022 a mayo de 2023, se prevé el ingreso de 51 frentes fríos, algunos de los cuales pudieran registraba muy bajas temperaturas, por lo cual se reitera el exhorto a la población a que tome medidas preventivas.

Así lo comentó el titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil, Mauricio Ordaz Flores quien dijo que la dependencia ya tiene listo el Programa de Atención a la Población, ante la Temporada de Bajas Temperaturas, con el objetivo de reducir el número de muertes y personas afectadas por este fenómeno.

Apuntó que entre las estrategias para contrarrestar los efectos negativos de las bajas temperaturas está la información oportuna a autoridades y a la población sobre los fenómenos que generen muy bajas temperaturas así como las recomendaciones sobre las medidas para preventivas para evitar enfermedades y accidentes derivados del frio extremo, la implementación instalación de refugios temporales y la entrega de apoyos humanitarios a la población más vulnerable, entre otros.

Informó que hasta el momento se tienen contemplado 66 refugios temporales distribuidos en prácticamente todo el estado, para dar albergue no solo a personas en situación de calle sino también a aquellas cuyas viviendas se encuentren endebles y no les proteja de las bajas temperaturas.

Ordaz Flores solicitó a la población cuidar a menores de cinco años, personas mayores de 65 años o con enfermedades respiratorias crónicas, reitero las recomendaciones de taparse boca y nariz al salir de un ambiente cálido a uno frío, tomar alimentos ricos en vitamina C, abrigarse bien con varias capas de ropa, y en caso necesario utilizar bufanda, gorro y guantes, no encender anafres dentro de casa, especialmente si no se tienen buena ventilación.