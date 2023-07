Se manifiestan maestros jubilados de la Sección 52

Bajo el grito que "Nos Paguen", se encuentran en protesta frente a las faldas de Palacio de Gobierno del Estado, agremiados a la sección 52 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, SNTE, el motivo obedece a que no han recibido ningún tipo de explicación por parte de la autoridad estatal sobre el retraso en el pago de las pensiones.

Son cerca de 80 profesores jubilados que aseguran ser símbolo de dedicación experiencia y esfuerzo, quienes unidos en una sola voz, exigieron que se le respeten todos y cada uno de los derechos que han construido a lo largo de la historia como activos y jubilados de ese gremio.

Fueron encabezados por el secretario general de la sección 52 del SNTE, Martín Rodríguez Ramírez, quienes se apersonaron en la Plaza de Armas de esta capital potosina a pesar de las inclemencias del tiempo del miércoles 26 de julio.

Ahí bajo una serie de consignas como "No nos vamos a quitar", "Ni un paso atrás", refirieron estar presentes en la explanada ante la falta de pago pues no les han dado ninguna explicación del porqué la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado está manejando los fondos de pensiones.

"No nos han dado una explicación, sobre el porqué la dependencia es quien da la indicación para realizar los pagos, no nos vamos a retirar hasta que nos den una explicación sobre esta falta de respeto. No vamos a hablar más que con el señor Gobernador, hasta que le demos a conocer lo que las dependencias están realizando, nos están reteniendo nuestras aportaciones, no es posible que esto continúe así".

También se indicó que no es posible que esto continúe así, y menos que el director de Pensiones del gobierno del Estado, Luis Arturo Coronado Puente, y el Secretario de Finanzas, Salvador González Martínez, estén eludiendo sus responsabilidades frente a la base sindical que ha dado mucho por la educación del Estado "queremos que cubran todos los compromisos que gobierno está obligado, pero además que son aportaciones de los trabajadores. No nos vamos a retirar de aquí, seguimos convocando a todos los compañeros".

Mientras exponían "En la lucha por la sección 52", pedían explicaciones sobre dónde está su dinero y mencionaban que no importando las condiciones de salud en que se encuentran continuarán movilizándose.

Uno de los afectados, señaló que no vienen a pedir limosna o algo que no les corresponda, "que nos resuelvan todas nuestras peticiones que no son injustas, es lo legal, queremos saber porqué nuestro Fondo de Pensiones está en las arcas de la Tesorería del Gobierno del Estado. Queremos saber porqué, sí la Dirección de Pensiones es un organismo autónomo por qué estamos sufriendo estas calamidades?, tenemos que comer y pagar nuestros compromisos y de repente nos suspenden nuestra pensión sin ninguna explicación".

Mencionaron que a nivel nacional están protegidos bajo su Comité Ejecutivo Seccional y por ese motivo decidieron manifestarse desde el mediodía "de aquí no nos vamos, jubilados no están solos".

Las delegaciones activas de secundaria, se unieron para apoyar a los pensionados que se inconformaron "queremos el pago a jubilados".

Cabe añadir que esta protesta se realizó sin avisar a los medios de comunicación, ahí arremetieron con que lo próximo será convocar a los padres de familia para que se solidaricen en protesta contra la administración estatal.

"No se pueden tocar los fondos de pensiones, ya estuvo bueno, el director de pensiones es el responsable si permite que otros estén administrando nuestra pensión, otra situación se convierte en delito y esto lo es, porque están tocando el dinero de nuestras aportaciones. Solo estamos pidiendo lo que nos pertenece, no estamos pidiendo ni para fiestas ni bailes. Estamos exigiendo nuestro salarios y los pagos oportunos a nuestros compañeros, nosotros en la sección 52 tenemos un fondo muy bueno y no tenemos por qué estar pasando esta situación. No pueden ser omisas nuestras autoridades", concluyó el líder gremial.

¿Qué más ha pasado en San Luis Potosí? entérate aquí