Se manifiestan en la Promotora del Estado

Decenas de personas protestan a las afueras de las instalaciones de la ahora extinta Promotora del Estado de San Luis Potosí, ubicada en el Barrio de Tequisquiapan, el motivo es que por nueve años les han frenado las escrituras de sus terrenos y a raíz de la recién fusión de dependencias temen que los quieran engañar por más tiempo.

Provenientes de la delegación de Villa de Pozos, los quejosos narraron que desde el jueves pasado fueron citados por personal de la dependencia para darle seguimiento a sus escrituras, mismas que llevan nueve años en los escritorios, sin embargo al llegar a su cita las oficinas estaban cerradas con candado.

Ricardo Solache | El Sol de San Luis

La semana pasada en el Congreso del Estado de San Luis Potosí fusionaron al Instituto Estatal de la Vivienda, INVIES, con la Promotora del Estado y los quejosos hoy temen que les retrasen más sus documentos legales.

Este lunes llegaron a las instalaciones de la Promotora del Estado pero la encontraron cerrada aún y cuando habían sido citados por los propios funcionarios de la dependencia, desde la semana pasada, pero se encontraron con puerta cerradas a pesar de que les habían asegurado que el proceso de mezcla de ambas dependencias se haría en 90 días, sin retrasar los expedientes pendientes.

Al llegar al lugar, encontraron cerrado y decidieron mantenerse en protesta ante la falta de respeto y de comunicación, ya que los habían citado a las 8 de la mañana de este lunes.

Ahí se percataron de que ni a los trabajadores de la institución los dejan pasar, con ello, aseguran van a pretextar más tiempo para resolver los casos pendientes.

"Ellos mismos dicen que no saben cuánto tiempo se lleve este proceso de fusión y nosotros tenemos un convenio de colaboración con el ayuntamiento y ese convenio vence el año que entra, prácticamente están tramando que el convenio se venza para ellos ya no seguir con el trámite prácticamente nos quieren dejar sin certeza jurídica, para poder aprovechar esto como un programa social o algo así, ese es nuestro tema con este nueva Ley que no trae beneficio, porque nos perjudica directamente a todos los que ya estábamos como beneficiarios".

Ángeles Torres, una de las afectadas mencionó que 300 escrituras fueron paralizadas ahora que se creará el INREVIS "nos hicieron el día de hoy pero la dependencia está cerrada con candado ni siquiera a los funcionarios de la dependencia les avisaron y están aquí afuera, nuestros trámites tienen años pendientes".

Responsabilizaron de este tema al director general de la institución Alfredo Morales Palma y narraron que este conflicto se extiende a razón de que no les daban respuesta.

Cabe añadir que en el interior del Estado, en la región huasteca y media, también cerraron las oficinas.