Se llevarán a cabo pagos pendientes a jubilados: Oficialía Mayor

El titular de la Oficialía Mayor, Noé Lara Enríquez, aseguró que se llevarán a cabo los pagos correspondientes a los jubilados de la Secretaría de Finanzas que, el día de ayer tomaron las instalaciones de la dependencia.

"Hemos tenido reuniones con las personas jubiladas que están pidiendo el pago de sus liquidaciones y se llegó a un acuerdo".

Por lo que aseguró, se les va a pagar en el orden en que fueron haciendo el trámite de su pensión, es decir se les realizará su trámite de manera prioritaria a los primeros que se presentaron y así sucesivamente.

"Pues que se les va a pagar los más recientes, no porque fulanito de tal es amigo de tal , no , aquí no hay nada de eso, el derecho se respeta y la lógica nos dice que el que es primero en tiempos es el primero al que se le realiza el pago".

El funcionario también dijo no tener conocimiento de cuánto tiempo se lleva de afectación, sin embargo hizo un llamado a las y los manifestantes, para que sepan que Gobierno del Estado sí garantizará su pago, a pesar de que hoy día las arcas estatales no tienen los recursos económicos para ello.

"Lo que se debe se tiene que pagar, lo que pasa es que pues no tenemos los recursos. No se tiene la liquidez de momento porque como es del conocimiento público, este gobierno es diferente, no es como el gobierno anterior, aquí el gobernador realiza obras y programas de apoyo".

De igual forma, Lara Enríquez señaló que la deuda es millonario, pues existen jubilados que se les debe hasta el millón de pesos y son más de mil personas las que se encuentran en esta situación.

"Es correcto los números que traen, de acuerdo con la información con que ellos cuentan, vamos a ver cómo programar los pagos de tal suerte que vayan recibiendo, si no todo, si por lo menos una cuarta parte de inicio, pero eso no quiere decir que nada más eso se vaya a pagar y vayan a perder el resto", aseguró.