(Entrevista) Se han dado grandes pasos en la seguridad potosina, aun falta trabajo por hacer

Con el enfoque que este gobierno ha dado a la procuración de justicia con el impulso de nuevos y novedosos planes, proyectos y estrategias, se fortalecen y eficientan prácticas que garantizan a la sociedad obtener la justicia que tanto se anhela, y aunque hay áreas de oportunidad que mejorar, se han dado grandes pasos en la judicialización efectiva de un importante número de carpetas de investigación.

Así lo informó en entrevista en El Sol de San Luis, el fiscal general del Estado, José Luis Ruíz Contreras al destacar que San Luis Potosí es pionero en la implementación de mecanismos que mejoran y agilizan la procuración de justicia, como lo es la creación de la Unidad de Contexto, el Plan de Persecución Penal, la Fiscalía para casos de feminicidios y sobre todo el impulso a nuevos métodos y estrategias de inteligencia e investigación.

“El área de inteligencia ha dado resultados y avances importantes, no solo son analistas si no que en una labor que nos da el patrón, el móvil, sector, horario, etc, eso nos ha permitido identificar y detener perfiles delincuenciales y seriales en diversos delitos, esto en algunos estados nos han tomado como modelo para replicar”.

En lo que respecta al Plan de Persecución Penal, este modelo de actuación lleva a la Fiscalía a perseguir y localizar a presuntos responsables de algún delito hasta donde hayan huido para evadirla justicia, incluso en Estados Unidos, extraditando ya al menos a cinco presuntos responsables de secuestro, homicidio y feminicidio.

Ricardo Solache | El Sol de San Luis

RESPALDO INSTITUCIONAL

Satisfecho por los logros obtenidos y por cumplir con los objetivos, indicadores y metas trazados, el Fiscal reconoció el apoyo y respaldo del Congreso del Estado, “ha sido respetuoso e institucional y contamos con el apoyo de todas las fracciones parlamentarias y es obligación dar lo mejor en esa correspondencia”.

Se han avalado las reformas y propuestas hechas al ejecutivo y al Congreso para el presupuesto 2023 y ahora 2024, lo que permitirá además de sanear las finanzas, fortalecer la Fiscalía Científica, el área de Servicios Periciales y Medicina Legal.

“Son áreas científicas en las que basan sus actuaciones los agentes de la Policía de Investigación y Ministerios Públicos, esa experticia de la Vicefiscalía Científica es muy importante y hay que fortalecerla, por lo que se adquirirá equipo y tecnología de punta que permita avanzar en esa labor tan delicada que es la toma de decisiones de un perito”.

Ricardo Solache | El Sol de San Luis

REESTRUCTURA ESTRATÉGICA Y ATENCIÓN DE FEMINICIDIOS

Para dar buenos resultados y hacer justicia, luego de analizar el diagnostico situacional en que se encontraba la dependencia, se reestructuró con el fin de fortalecer en principio el área de feminicidios “hacerla más eficaz en la persecución de los responsables”.

La reestructura llevo a crear como estado piloto, la Unidad de Contexto que fortalece la perspectiva del MP y policías de Investigación, “contextualiza mas allá de lo común y ordinario que ellos o un Perito pueden ver, las analistas observan el hecho desde el contexto social, económico y antropológico, para saber porque se genero esa conducta que termino con la vida de una mujer de forma violenta”.

Con ese apoyo en “tetralogía”, se identifica mejor a los responsables de esos delitos de los cuales este año se resolvieron en su totalidad 12 eventos con 14 víctimas de 2022, y se avanzó en los 23 eventos de 2021, continuando con un rezago histórico desde el 2016, actualmente de 11 casos se han resuelto nueve a consideración de la FGE.

La conclusión del análisis de la Unidad de Contexto, y de la Vicefiscalía de la Mujer que registra los primeros actos violentos que son antesala al feminicidio, se comparten con la SSPCE, IMES, Centro de Justicia, Poder Judicial y DIF, para que generen e implementen acciones de prevención.

Ricardo Solache | El Sol de San Luis

REPARACION DEL DAÑO

En restauración del daño, que en 2021 y 2022 la Fiscalía recuperó 143 millones de pesos, en 2023 van más de 268 millones de pesos, a través de los Medios Alternos de Solución de Conflictos, Acuerdos Reparatorios, el perdón, suspensiones y sentencias, donde el Poder Judicial impone la reparación en sinnúmero de carpetas.

El delito patrimonial es el que genera mayor cuantificación de recursos recuperados, seguido de violencia familiar donde se pondera garantizar el pago de la atención especializada por afectaciones psicológicas a fin de restaurar el daño moral.

Ricardo Solache | El Sol de San Luis

EX FUNCIONARIOS EN INVESTIGACION

En lo que respecta a la investigación de ex funcionarios, en un primer año se logro una reparación del daño por más de 55 millones de pesos, hay responsables que siguen su proceso penal privados de su libertad, otros no pero se encuentran sometidos a un proceso penal, y hay procesos y carpetas en contra también, de funcionarios municipales.

“Son carpetas que no ha sido fácil integrar dada la reticencia y cerrazón de las autoridades involucradas, que en ocasiones no cooperan como la autoridad requiere, sin embargo de alguna manera, legalmente nos hacemos de los datos que se requieren para tomar las decisiones correspondientes”.

Actualmente son 10 las carpetas que se han judicializado o se encuentran en proceso penal, 10 más siguen en investigación por diversos hechos y circunstancias, concluidas son ya al menos cuatro en las que se ha logrado la reparación del daño, se han concluido de manera satisfactoria, “y vamos por mas”.

Ricardo Solache | El Sol de San Luis

NARCOMENUDEO

Uno de los temas de controversia en la población, es la liberación de presuntos narcomenudistas, cuya detención se ha incrementado por parte de las corporaciones de seguridad, principalmente por la Guardia Civil del Estado.

Al respecto, el Fiscal sostuvo que desde la Unidad Especializada en Narcomenudeo se combate de manera frontal ese delito a fin de judicializar todas las detenciones, “llevamos más de mil 500 vinculaciones a proceso, el trabajo se hace y se comparte la información con las áreas de prevención”.

Detalló que los agentes del MP se enfrentan a situaciones y casos donde no se trata de un hecho delictivo o las personas hacen del conocimiento hechos que a su consideración serian un delito, y se abre una carpeta de investigación de manera obligada sin que corresponda a un hecho delictivo.

“La presunción genera ese conflicto, pero la toma de decisiones se hace de manera objetiva y puntual dentro de cada hecho”, en el que se ha incrementado el aseguramiento de mujeres por narcomenudeo y menores de edad en robo a tiendas de conveniencia en todo el estado, no obstante contamos en la Unidad Especializada de acuerdo al grupo etario se decide si se presentan o no ante el juez de control”.