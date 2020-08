Sanciones a negocios, si no atienden protocolos: dirección de Comercio

Salones de fiesta y bares y restaurantes-bar ubicados en "corredores comerciales" han sido sancionados por las autoridades municipales, no solamente por no respetar los protocolos impuestos por las autoridades de salud, sino por no respetar los giros que tienen asignados.

El director de Comercio del Ayuntamiento de la capital, Gabriel Andrade Córdova, dijo que las sanciones se seguirán aplicando, aunque hay establecimientos que se activan a los pocos días tras el pago de la respectiva multa.

Desde el inicio de la contingencia sanitaria derivada del Covid-19 y hasta la fecha, se han clausurado 116 negocios así como se han aplicado 192 infracciones.

"Deben cumplir con los protocolos; hacemos un llamado a la sociedad para seguir trabajando y concretando acciones que sirvan para salvaguardar a los ciudadanos", dijo.

Al respecto, el alcalde Francisco Xavier Nava Palacios, pidió a aquellos ciudadanos a que se acerquen si creen que hubo alguna de algún establecimiento y lo reporten. "Pedimos a la ciudadanía que nos ayuden; si saben que esto sucede y consideran que no debe de suceder, entonces por favor háganoslo saber".

Dijo que es un hecho que hay protocolos que se deben seguir, pero también hay apertura de la autoridad para dialogar.

Por otra parte, en el caso del tianguis dominical "de las vías", Andrade Córdova indicó que al sitio acuden brigadas para cerciorarse de que se cumplan con los protocolos sanitarios, e inclusive se reparten cubrebocas.

