¿San Luis Potosí es un estado seguro?, esto opinan los potosinos

Aunque todavía hay quienes consideran que San Luis Potosí es un lugar seguro, reconocen que toman ciertas precauciones para evitar ser víctimas de la delincuencia.

En un sondeo realizado por El Sol de San Luis, el señor Guillermo Carreón dijo considerar que San Luis Potosí es un lugar seguro, pues señaló que hace años se tenían los mismos hechos delictivos sólo que ahora se sabe más sobre ellos debido a las redes sociales, además mencionó que los ataques se dan entre personas que están involucradas en actividades ilícitas; aún así, indicó que en lo personal trata de no salir tan de noche, convivir en familia en la casa y “no andar con gente que esté en malos pasos”.

Por otro lado, la señora Isabel señaló que San Luis no es seguro, y consideró que para mejorar la situación en el estado, es necesario que las autoridades comiencen por dar un buen ejemplo; mencionó que ella evita salir a la calle por la noche, trata de no llevar mucho dinero, y recomendó a las personas no ensimismarse en el celular, pues mencionó que hace unos días trataron de secuestrar a una familiar mientras revisaba el teléfono, sólo que logró escapar.

Tampoco el señor Julio César Saldaña considera seguro a San Luis Potosí, manifestó que él reside aquí desde hace 10 años y en aquel entonces “no estaba así”, destacó que sobre todo en el último mes se ha sabido de balaceras y otros hechos de inseguridad, por lo que trata de evitar salir de casa; mencionó que quizá hace falta mejorar el salario de los policías, pues “aunque tengas muchos policías, si hay corrupción ¿de qué te va a servir?”.

Rocío coincidió en que San Luis Potosí ya no es seguro, pues dijo haber escuchado de secuestros de mujeres y de niñas, asaltos a mano armada en el día, robos de autos, “ya no es tan seguro”, dijo que debido a esto, ella procura salir sólo de día y estar en lugares concurridos; agregó que no basta con aumentar con la cantidad de patrullas para mejorar la situación, pues destacó que hace poco se anunció la entrega de parque vehicular a corporaciones de seguridad y aún así no ha mejorado la situación, por lo que consideró que quizá lo que falta es mayor capacitación a los policías.

Aparte, Valeria y José señalaron que San Luis sí es seguro, aún así la pareja toma precauciones como “no meternos a zonas desconocidas, a calles solas, llevar la bolsa adelante, no cargar cosas de más”.