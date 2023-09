Salud, ciencia y desaparecidos, parte de los problemas del 5to año de AMLO: experto

México perdió voz ante el mundo con la gobernanza de Andrés Manuel López Obrador, quien este viernes pronunció su quinto informe de Gobierno desde el Estado de Campeche. Juan Mario Solís Delgadillo, coordinador de la Maestría de Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, UASLP, criticó al presidente que a su consideración está polarizando cada vez más a la sociedad para generar una crisis en la democracia.

Se cumplió con la obligación constitucional de rendir cuentas e informes a la nación sobre el trabajo de su administración, pero dijo no estar de acuerdo con muchos de sus dichos como es el hecho que se ha acabado con la desigualdad social, “el hecho de que los programas sociales son constitucionales y que llegan a un buen número de personas, es un tema que no está del todo correcto porque el recurso que se les da, ejemplificando a las personas de la tercera edad, lo destinan para la compra de medicamentos que ya no les dan en las instituciones. El sector salud no les garantiza ese derecho”.

Se ha perdido en el ámbito de la ciencia y la tecnología que se ha convertido en un desastre para este gobierno “el tema de cómo han ido desmantelando la ciencia y tecnología del país, es muy triste, la manera en cómo se asignan los recursos a partir de criterios poco o nada científicos. El cambio de reglas del juego es bastante lamentable por la desaparición del padrón nacional del Posgrado de Calidad que ahora está vacío con reglas que perjudican a las universidades”.

Qué decir del tema de seguridad, cuando es un gobierno que registra una mayor cantidad de asesinatos en la historia moderna de México, hay más asesinatos que en el gobierno de Enrique Peña Nieto, “es un hecho, y lo comparamos con gobiernos anteriores, la desaparición de personas se ha disparado exponencialmente, es bastante preocupante, es una deuda abierta de este gobierno con un montón de familias que han perdido a un ser querido en condiciones cuando menos extrañas y difíciles, porque nadie puede comprender una desaparición forzada”.

Lamentó que no se reciba en Palacio Nacional a las madres buscadoras, pero sí a figuras de carácter protocolario de Argentina “a nivel internacional, México ha perdido voz porque el presidente no sale del país, es muy doméstico, se ha perdido la fuerza de la voz en foros internacionales, dónde está México, somos la décimo tercera economía más grande del mundo y México que tiene convicciones nacionales se ha perdido en el mundo y ha perdido poder en el concierto nacional de las nacionales”.

También es de lamentar que los deportistas de México no tengan el apoyo para participar en las competencias internacionales “y deplorable, que nuestros atletas tengan que recurrir a artistas para poder ir a las olimpiadas y competencias internacionales”.

Los libros de texto gratuito también son fallidos de este Estado porque tiene errores muy graves “a mí también me preocupa que como nunca antes, veo a México con una polarización muy pronunciada, lamentablemente no es un asunto propio de nuestra nación, también está en otras partes del mundo, se le llama democracias fatigadas, las etiquetas, los agravios de los que están en contra del proyecto político de la cuarta transformación abonan a la polarización del país y eso sí me preocupa”.