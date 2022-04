[En video] "Saca tu pinch... pistola y se acabó güey"; nueva amenaza a pipero en Valle Dorado

Debido al nivel de violencia en Valle Dorado, piperos que brindan el suministro de agua de manera privada, acordaron ya no acudir a dicha colonia, informó Francisco Ávalos González, coordinador de piperos adheridos a la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A.C. (AMOTAC).

Luego de que hace dos semanas fue asesinado un operador que abastecía agua en Valle Dorado, sus compañeros ya no querían regresar a dicha colonia, sin embargo Ávalos González destacó que "nuestro nicho de trabajo es el servicio" por lo que les hizo ver la necesidad de seguir con el servicio, aunado a que la población también requiere agua; fue así que regresaron, pero este miércoles hubo una nueva agresión.

Un operador de pipa abastecía una vivienda en la calle Amatista cuando un hombre de la tercera edad que dijo ser "capitán del Ejército" comenzó a reclamarle porque obstruía el paso, aunque el pipero trató de dialogar y le pidió comprender que sus vecinos necesitaban agua, el hombre terminó diciéndole que si no le gustaba la forma en que le hablaba "saca tu pinche pistola y se acabó wey", ante ello, el pipero optó por retirarse y reportar el incidente, mismo que tiene registrado en video.

Ávalos González indicó que después de este segundo incidente, acordaron ya no acudir a Valle Dorado, pues aunque "no es justo que por unos la lleven todos", hay temor entre los piperos no sólo a las agresiones, sino a que en un momento dado alguno de los operadores responda de la misma manera y se genere un enfrentamiento.

También manifestó que después del asesinato ocurrido hace dos semanas, el Ayuntamiento se había comprometido a que habría presencia constante de al menos una patrulla, lo cual no cumplió; reconoció que no puede haber una patrulla detrás de cada pipa de agua, sin embargo la colonia sí requiere seguridad no sólo para los piperos, sino para los vecinos en general, pues los mismos integrantes de la junta de mejoras señalan que es insegura, por lo que corresponde a ellos gestionar vigilancia ante el Ayuntamiento.

