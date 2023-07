Rezar por los gobernantes y autoridades, para que trabajen en pro de la sociedad: Arzobispo

Le doy gracias a Dios porque me ha permitido venir en nombre suyo a servir a esta amada Arquidiócesis, dijo a los medios de comunicación el Arzobispo de San Luis Potosí, Mons. Jorge Alberto Cavazos Arizpe

Al cumplirse los 5 años de Gobierno del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, “no he evaluado ni tengo los parámetros o tablas para hacer una justa y debida evaluación o para dar mi opinión, lo que puedo decir como ministro de culto es que –según el mandato del Señor-- todos debemos orar por nuestras autoridades y pedimos que puedan cumplir la misión que tienen de servir en bien de la sociedad”.

“No sabría decir si ha cumplido o no, porque no tengo una tabla para evaluar, como lo proponen los mismos medios de comunicación, para evaluarlo en salud, seguridad, empleo, violencia. Pero yo no tengo ahora un dato concreto que yo haya analizado para decir qué está bien y qué está mal. Lo que yo hago es orar para que se cumplan las misiones que ellos se han comprometido a cumplir. Yo creo que todos los ciudadanos debemos orar por ellos y cada quien trabajar desde nuestra trinchera para mejorar este mundo”.

Angélica Maldonado | El Sol de San Luis

Así lo señaló el Arzobispo de San Luis Potosí, Monseñor Jorge Alberto Cavazos Arizpe, quien indicó que todo mexicano, debe rezar por nuestros gobernantes, por nuestras autoridades, para que trabajen en pro de la sociedad que gobiernan.

Respecto al cumplir su primer año de haber tomado posesión como Arzobispo de San Luis Potosí, el 01 de Julio del presente, indicó:

“Le doy gracias a Dios porque me ha permitido venir en nombre suyo a servir a esta amada Arquidiócesis, dijo a los medios de comunicación el jerarca católico, quien enfatizó que está muy contento y plenamente satisfecho de haber recibido una Iglesia llena de fe inquebrantable, como lo decía en la Misa de Acción de Gracias”.

Doy gracias al Señor por permitirle servir a nuestra amada Iglesia Potosina, por encomienda y mandato del Papa Francisco, que me encargo trabajar en esta amada Arquidiócesis.

"Agradezco a mis Sacerdotes su trabajo diario, su cansancio, sus esfuerzos y sacrificios de día a día. Veo también el valioso y entusiasta trabajo de los Agentes de Pastoral en los diversos Movimientos Apostólicos y Asociaciones Religiosas que con empeño y diligencia se entregan a su discipulado y apostolado, desde el cual dan consuelo, alivio, paz y fortaleza ante las situaciones difíciles o adversas, pues hay que ser consuelo y esperanza para los más pobres y apoyarlos con caridad cristiana en la medida de nuestras posibilidades”.

“A todos los veo con mucha esperanza para construir y edificar el Reino de los Cielos. Pido perdón al Señor por mis fallas y errores que humanamente pudiera tener en algún momento".

“Veo las fortalezas, dones, carismas, cualidades, virtudes, trabajos e historias que han puesto al servicio de Dios y Su Iglesia. Qué gran alegría siento el haber llegado sin conocerlos y ahora veo tantos testimonios de ustedes mis fieles, tantos logros y tantas satisfacciones y metas logradas. Me dispongo con mis múltiples fallas, mis errores y debilidades para servirles de todo corazón como Cristo Buen Pastor. Veo a Dios en esta Madre Iglesia, veo a Dios en ustedes. Que Dios y nuestra Madre Santísima los bendiga a todos".

"Señor si hemos hallado gracia, permítenos ofrecernos a Tí para construir Tu reino. Ayúdanos a trabajar hombro a hombro, unidos, en Sinodalidad, para que logremos metas todos juntos”.

Dijo el Pastor católico: “Muchísimas Felicidades por lo que hacen por nuestra Iglesia. He constatado una fe muy grande, muy viva, alegre y profunda. Gracias, sinceramente, gracias por recibirme en nombre del Señor Jesús".

Así lo dijo con evidente gozo espiritual Monseñor Cavazos Arizpe.