Revisan centros de control de peso

En México, el 70 por ciento de los mexicanos padece sobrepeso y casi una tercera parte sufre de obesidad, además, esta enfermedad se asocia principalmente con la diabetes y enfermedades cardiovasculares, pero también con trastornos óseos y musculares y algunos tipos de cáncer. Es así, que se hace común que muchos de las personas de talla grande quieran recurrir al bisturí para bajar esos kilos de más, y hoy la Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, (COEPRIS), dice estar pendiente de los lugares que practican toda clase de procedimientos.

Se informó que de manera permanente se da la vigilancia y control sanitario de los servicios para control de peso, embellecimiento y perfeccionamiento del cuerpo incluyendo aquellos basados en procedimientos de cirugía estética, de enero del 2023 al 16 de enero del 2024, la COEPRIS realizó un total de 95 verificaciones sanitarias a igual número de establecimientos.

Norma Rivera | El Sol de San Luis

La comisionada de la COEPRIS, Sofía Anaí Pérez Castro, argumentó como resultado de estas verificaciones, dio a conocer que fueron suspendidas actividades de 23 establecimientos, 3 de ellos iniciando el 2024, por no contar con Aviso de Funcionamiento o Licencia Sanitaria, infraestructura no acorde a lo que se realiza y por actividades realizadas por personal no capacitado o certificado, y se detalló que se realizaron 13 aseguramientos de los siguientes insumos como ocho aparatos de embellecimiento, 2 mil 269 piezas entre ampolletas para mesoterapia, medicamento controlado, hilos tensores, Botox, ácido hialurónico y jeringas para su aplicación.

La población debe saber que un establecimiento que oferte procedimientos estéticos invasivos como abdominoplastía, implantes, liposucción, lipo-papada, bichectomía, etc., debe contar con una Licencia Sanitaria emitida por COEPRIS o COFEPRIS y el médico que realice el procedimiento, debe ser un Cirujano Plástico, Estético y Reconstructivo con título, cédula de especialidad, además una certificación vigente emitida por el Consejo Mexicano de Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva, se debe tener presente que el grado de Maestría en Cirugía Estética NO tiene la facultad para realizar los procedimientos médico-quirúrgicos.

En aquellos establecimientos donde se ofertan tratamientos no invasivos para el embellecimiento o control de peso la población debe observar que cuenten con Aviso de Funcionamiento emitido por COEPRIS, en éstos no deben realizarse actos quirúrgicos, los aparatos de uso cosmético deben contar con registro sanitario y manuales en español, los insumos deberán presentar registros sanitarios y etiquetados en español, los nutriólogos no deben prescribir medicamentos para el control de peso y ningún profesional puede llevar a cabo la aplicación de Mesoterapia (aplicación de medicamentos inyectables para el control del peso).

En el caso de infraestructura y equipamiento es necesario revisar que el área quirúrgica esté separada del área de consulta, con acceso restringido, libre de toda contaminación; los quirófanos tienen que contar con áreas específicas y delimitadas como sala de operación, vestidores y áreas de tránsito.