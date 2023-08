Repuntan rentas por regreso a clases

En estos dos últimos meses se ha reactivado la renta de departamentos y casas de asistencia en los alrededores de las universidades, indicó Carlos Torres Flores, presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmbiliarios (AMPI).

Torres Flores señaló que desde julio y ahora en agosto, "empezó a verse movimiento" en la renta de departamentos y casas de asistencia en los alrededores de las diferentes universidades que hay en la ciudad, pues los jóvenes aprovechan el periodo vacacional para buscar dónde hospedarse antes de iniciar el nuevo ciclo escolar.

Norma Rivera | El Sol de San Luis

Mencionó que las rentas varían de acuerdo a la ubicación, por ejemplo, en el caso de los departamentos, hay jóvenes que se juntan con dos o más amigos para poder pagar rentas de 15 o 18 mil pesos cerca de la Zona Universitaria, pero se trata de espacios ya amueblados.

Así mismo, señaló que mientras en las casas de asistencia se pueden establecer reglamentos como no fumar, no ingerir bebidas alcohólicas o no llevar visitas, en el caso de los departamentos se pueden establecer ciertas condiciones en las cláusulas de los contratos para evitar que los jóvenes alteren el ambiente de los edificios.

Norma Rivera | El Sol de San Luis

Torres Flores mencionó que en general, las rentas no se han incrementado, además de que han disminuido las estafas hacia los arrendatarios, lo que atribuyó a que hay buena asesoría por parte de los inmobiliarios, "tienes que estudiar el tipo de inquilino que va a quedarse en la propiedad y debe cumplir ciertos requisitos, saber dónde trabaja, cuánto gana y tener referencias comerciales o personales".