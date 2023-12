Regularizarán predios en el fraccionamiento Españita

Al encabezar una jornada más del programa “Domingo de Pilas”, el alcalde capitalino Enrique Francisco Galindo Ceballos, prometió acelerar la regularización de predios en el fraccionamiento Españita, para facilitar la prestación de servicios.

En la Unidad Deportiva del Fraccionamiento Españita, ofreció a las y los habitantes la regularización de los terrenos que hasta hoy carecen de municipalización, para recibir la atención de diversos temas relacionados con los servicios que ofrece el Ayuntamiento y el Interapas.

“Me voy a comprometer a municipalizar lo que está pendiente en esta zona, por eso no hemos avanzado, porque pedimos el drenaje y cuando llega el Interapas se da cuenta que no está municipalizado”, refirió

Instruyó a la Secretaría General, encabezada por Jorge Hernández, y a la regidora Martha Orta el acompañamiento en el proceso.

Recordó que durante la actual administración se ha logrado avanzar en la estructuración de predios, como ocurrió recientemente en la colonia Los Limones con 109 casos o en Villa de Pozos con 12.

Otro compromiso que el Alcalde de la Capital del Sí hizo con los habitantes de esa demarcación, fue la rehabilitación de las calles que no han recibido mantenimiento por años.

En el tema del agua, Galindo informó que se están habilitando dos pozos que van a beneficiar al fraccionamiento Españita, así como a Valle Dorado y toda esa zona.

Mencionó que uno de ellos es el pozo de la carretera 57 que estaba abandonado: “nosotros rescatamos ese pozo que daba solo un litro por segundo, ahora va a dar 16 litros de agua por segundo, que es lo que necesitan aquí para que no vuelvan a batallar”.

Otro pozo es el del estadio Alfonso Lastras, que se está conectando a la red para proveer el líquido también a esa demarcación: “Estamos dando soluciones de fondo, no de forma ni de más o menos. Lo importante es que ustedes tengan agua de la llave”.