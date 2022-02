Red Metro fue una enorme red de corrupción: RGC

Una enorme red de corrupción operaba en anteriores gobiernos, logró levarse más de 360 millones de pesos del proyecto Red Metro, 200 millones en la administración de Carreras y casi 168 en la de Toranzo.

Estos hechos derivaron ya en una denuncia muy amplia, advirtió el gobernador, Ricardo Gallardo Cardona, quien añadió que, de los ocho camiones que fueron anunciados como adquiridos en la pasada administración estatal, no existe uno solo.

El mandatario estatal exteriorizó que, aunque ya conocía el tema, “era solo por encimita, al ver ahora cómo lo desglosa el titular de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, la verdad es que sí había una red muy grande, mucho muy grande, para poder haberse llevado, 200 millones de la administración de Carreras y casi 168 de la de Toranzo”.

El problema, dijo, es que no hay ni camiones, “según ellos habían pagado ocho camiones, que valen dos y medio millones cada uno y sí salió el dinero para pagarlos, estamos hablando de 20 millones y la realidad es que nunca los pagaron”.

Abundó en que, a pesar de haber salido el dinero para pagarlos, la empresa no recibió el dinero, por lo que no hay ningún camión para poder arrancar un sistema de transporte publico de circulación continua en carril confinado, “antes de irse le prestaron uno al pasado gobernador para darse una vueltecita, ni siquiera somos dueños de un camión, eso es lo que no puede ser”, sentenció.

Por su parte, el titular de la secretaría General de Gobierno, José Guadalupe Torres Sánchez, habló del tema y confirmó que existe una denuncia que ya fue presentada, “el hecho es muy simple, el estado gastó, pagó un proyecto, y ese proyecto al día de hoy no existe, eso no requiere más explicaciones”.

Explicó que fue utilizado dinero proveniente de Banobras más una aportación del estado “sin embargo hoy en día no tenemos carril confinado, ni vehículos, no tenemos paradas, no tenemos absolutamente nada”.

El encargado de la política interna en el estado puntualizó que “el tema de la denuncia se arroja como acto consecuente, en el momento en que se resuelva -si existe culpabilidad- buscaremos en todo caso el resarcir el patrimonio”.

Finalmente, Torres Sánchez aclaró que al mismo tiempo se trabaja también en dar solución al tema de movilidad, “ya lo estamos haciendo, es parte del plan de infraestructura de este gobierno”, aseguró.