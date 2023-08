Realizan Campaña de Donación Altruista de Sangre en la UASLP

Se llevó a cabo la Campaña de Donación Altruista de Sangre en la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, UASLP, en esta ocasión se inscribieron para dar este apoyo 37 estudiantes pero en esta campaña 2023, en las diferentes jornadas llevan un acumulado de 150 voluntarios.

Ana Luisa González Sánchez, jefa de la División de Servicios Estudiantiles de la máxima casa de estudios, explicó que están involucrando a la comunidad estudiantil en temas de salud y como parte de las acciones que les han encomendado es el que tiene que ver con el apoyo a la comunidad “Unisalud promueve la prevención con estrategias que son la donación altruista de sangre, nosotros adaptamos cubículos para que nuestros alumnos donen para que se vayan al Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea”.

Asociaciones Civiles y el Programa de UNISALUD de la División de Servicios Estudiantiles de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), impulsan Campañas de Donación de Sangre Altruista en apoyo a niñas, niños y adolescentes con diagnóstico de cáncer ya que la cantidad de unidades de sangre que un paciente llega a utilizar es hasta de 70 unidades.

En la institución generalmente en época de recolección de la sangre se observan largas y prolongadas filas, ya que hay muchos chicos que tienen posibilidades de donar “se apuntan voluntariamente, tenemos gente infinitamente generosa en la universidad, es un compromiso de fondo para con el Estado”.

La sangre recaudada servirá para el Programa de Cáncer en la Infancia y la Adolescencia, banco de sangre del Hospital Central “Dr. Ignacio Morones Prieto”. En la institución de educación superior todavía faltan las jornadas de recaudación en la Facultad de Contaduría, Economía y Ciencias Sociales y Humanidades.

El cáncer afecta a las niñas, niños y adolescentes, ya que se encuentra como la primera causa de muerte por enfermedad entre la población de 5 a 14 años de vida a nivel nacional, por lo tanto, es un problema de salud pública. Durante el curso natural de la enfermedad, las niñas, niños y adolescentes con diagnóstico presentan un consumo elevado de hemoderivados por causas derivadas del tumor como sangrado, anemia, daño de órganos importantes como el bazo o el riñón y por causas secundarias al tratamiento: como cirugías, la quimioterapia y radioterapia, por ello se extiende la invitación a convertirse en “Donador Voluntario de Sangre”.

Toda persona que goce de un buen estado de salud puede donar, algunos requisitos son tener de 18 a 65 años de edad, no estar lactando, no estar embarazada, tener un peso mayor a 50 kilos, no haber sido vacunado recientemente, no estar tomando ningún tipo de medicamentos, presentarse con un ayuno de 8 horas, no haber ingerido bebidas alcohólicas con un mínimo de 48 horas, haber dormido la noche anterior por lo menos 4 horas y presentarse con credencial de elector (indispensable).

